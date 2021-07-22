Пандемия завоевывает новые позиции: пять муниципалитетов Литвы в красной зоне

В среду в красной зоне C1 COVID–19 была Клайпеда, а в красной зоне C2 – Ретавас и Шилутский район.
По данным, на 22 июля, к ним присоединились Кретингский район и Паланга. они попали в красную зону C1. В Кретингском районе на 100 000 за 14 дней установлено 105 случаев коронавируса, процент положительных тестов за 7 дней – 3,3%.
В Паланге на 100 000 жителей за 14 дней показатель заболеваемости составляет 116 случаев, доля положительных тестов – 2,9%.
Вильнюс ухудшил результат и перешел в желтую зону B2. В этой же зоне находится и Каунас.
По данным по всей Литве, на 100 000 жителей за 14 дней приходится 45,1 случай коронавируса, это желтая зона B1. Когда количество случаев достигнет более 50 – будет желтая зона B2. Доля положительных тестов за 7 дней составляет 1,5%. Вчера он составлял 1,4%.
Не вдохновляет и карта динамики, представленная Департаментом статистики. В зеленых муниципалитетов случаев фиксируется меньше, а в красных - их доля растет. И на этой карте появляются красные зоны. За последние сутки зарегистрировано 193 новых случая коронавируса.
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