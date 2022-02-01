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Эпидемиологическая ситуация в Литве преодолела еще один рубеж – на 100 000 за 14 дней приходится больше 4000 случаев. Такого высокого уровня заболеваемости не было с начала пандемии.
Пандемия разгорается по всей Литве – преодолен еще один рубеж
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Точный показатель на 100 000 жителей за 14 дней составляет 4043,5 случаев. В реанимации находятся 79 человек, 65 из них – непривитые граждане.

Вся Литва входит в черную зону. Во всех муниципалитетах уровень заболеваемости коронавирусом растет.

Delfi напоминает, что за последние сутки в Литве было установлено 8662 новых случая коронавируса. Средний показатель за последние 7 днем составляет 9972 случая.

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По-прежнему самая высокая заболеваемость фиксируется в Вильнюсе. В столице на 100 000 жителей за 14 дней приходится 5925,2 случаев.

В Шяуляй на 100 000 жителей приходится 5563,2 случая.

В Каунасе этот показатель составляет 5477,8 случаев, в Алитусе – 5202,7.

Лучше всего дела обстоят в Неринге - 1043,7 случая на 100 000 жителей.

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