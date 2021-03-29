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Литва и Латвия разделяют 8-ую позицию в числе стран с самой высокой рождаемостью в Евросоюзе. По данным статистики Eurostat, представленной на сайте Euroblogas.lt, в Литве на одну женщину приходится 1,61 ребенка.
Dvynukai
Dvynukai
© Shutterstock

Выше чем в Литве рождаемость только во Франции (1,86), Румынии (1,77), Чехии, Ирландии и Швеции (по 1,71), Дании (1,7) и Эстонии (1,66).

В Латвии, как и в Литве уровень рождаемости составляет 1,61.

Средний показатель по ЕС составляет 1,53.

Самая низкая рождаемость в ЕС - на Мальте (1,14), в Испании (1,23), Италии (1,27), на Кипре (1,33) и в Греции (1,34).

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