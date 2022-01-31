"Скончалось на 23 300 человек больше, чем родилось. В 2021 г. скончались 47 900 человек, это на 4400 (10,1%) больше, чем в 2020 г. Младенцев родилось на 2% меньше", – сообщает Департамент статистики.

Общество в Литве стареет, детей в Литва в 1,3 раза меньше, чем пожилых людей. В начале 2022 г. на 100 человек из группы 15–64 лет приходился 31 человек 65 лет и старше и 23 ребенка (0–14 лет).

Statistikos departamentas pristato metinius demografinius rodiklius © Statistikos departamento nuotr.

Стумбрис считает, что на это повлияли не только многолетние демографические тенденции, но и высокая эмиграция с пандемией.

По его словам, наибольшее влияние пандемия оказала на смертность в Литве.

"Что касается рождаемости, она никогда еще в Литве не была такой низкой. Отчасти это связано с тем, что в среднем одна женщина рожает меньше детей. С другой стороны это обусловлено общим сокращением количества людей и с ними - снижается количество женщин репродуктивного возраста", – сказал ученый.

Исследования показывают, что в сложные периоды пары откладывают рождение детей.

"Возможно, это может быть связано и с пандемией, но точные причины мы увидим позже", – сказал Стумбрис.

Показатель смертности в прошлом году также был одним из самых высоких за последние 60 лет. "Похожий показатель был в 1994 году, после восстановления независимости, это называли кризисом здоровья, но такого высокого показателя – почти 48 000 - не было. Конечно, в первую очередь это связано со смертью пожилых людей во время пандемии", – заметил ученый.

По его оценке, после окончания пандемии вероятная продолжительность жизни жителей Литвы должна вырасти.

"Однако показатели последних лет покажут более низкую продолжительность жизни, близкую той, что была в Литве 50-60 лет назад, особенно среди мужчин", – заметил Стумбрис.

Департамент отмечает, что в Литву больше приехало людей, чем уехало из нее, однако этого количества не хватает для сохранения общей численности населения.

Стумбрис отметил, что количество граждан Литвы в стране остается стабильным – похожее количество уезжает и приезжает.

По словам ученого, больше всего эмиграция и высокая смертность поразили регионы.

"Экономическая ситуация, по словам коллег, в Литве лучше демографической. Количество жителей у нас стабильное, но оно обусловлено не демографическими процессами, а такими кратковременными процессами, как иммиграция, а ее прогнозировать нелегко", – заметил Стумбрис.

"В 2020 г. из-за ограничений эмиграция была ограничена, выросла иммиграция, сокращение числа эмигрирующих наблюдается с 2016 года. В 2021 г. из Литвы уехали 28 300 постоянных жителей, это на 5200 больше, чем годом ранее (22,7%). Больше всего людей уехало в Великобританию (23,2%) меньше в Норвегию и Германию", – сообщает ДС.

В 2021 г. в Литву иммигрировали 35 900 человек – на 7200 (16,7%) меньше, чем в 2020 г.

"Половина приехавших - это граждане Литвы. Из иностранцев приехало больше всего граждан Беларуси (44,8%) и Украины (27,1%)", – rсказано в сообщении