По его данным, избыточная смертность, превышающая обычно исторически наблюдаемую среднюю смертность, наиболее ярко отмечавшаяся в декабре 2020 года и январе 2021, а также в октябре-ноябре 2021 года, может быть отнесена к альфа- и дельта-штаммам COVID-19 соответственно.
"Предварительное и очень приблизительное число избыточных смертей за время пандемии — 11 тысяч", – говорится в одном из аккаунтов Департамента статистики Литвы в Facebook.
Он подчеркнул, что представленные данные пока не учитывают различий в демографическом составе населения разных лет, пола и возраста умерших.
В ведомстве также подчеркивают, что избыточная смертность — едва ли не самый объективный способ определения числа жертв пандемии, но он ничего не говорят о конкретных причинах смерти.
Однако аналитики отмечают, что более половины избыточных смертей было зафиксировано до массовой вакцинации, а всего за время пандемии умерло 16 тыс. лиц, которые были инфицированы и болели COVID-19 не менее чем за один месяц до смерти.
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