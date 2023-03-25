Памятники президентам Литвы могут установить во дворе президентского дворца

Он сказал, что обсудит это с представителями президентской администрации.
"Идея простая – в Литве должно появиться место для памятников президентов межвоенного периода – Антанасу Сметоне, Казису Гринюсу, Александрасу Стульгинскису", – сказал в интервью на LRT Бенкунскас.
"Это место может быть во дворе президентского дворца. Инициирую дискуссию с президентом, службой президента", – продолжил он.
В декабре прошлого года Вильнюсский горсовет одобрил предложение установить памятник Сметоне напротив Вильнюсского старого театра на ул. Й.Басанавичюса.
Ранее памятник Сметоне хотели установить у дома номер 13 на проспекте Гедиминаса. Однако после муниципалитет заблокировал конкурс, и памятник Сметоне установили в Паланге.
Президент Гитанас Науседа не раз говорил, что в Вильнюсе должен стоять памятник Сметоне.
Бенкунскас упоминал, что в Вильнюсе также должны появиться памятники языковеду Йонасу Яблонскису, спасателям евреев.
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