Памятники президентам Литвы могут установить во дворе президентского дворца

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Память президентов межвоенного периода можно увековечить во дворике президентского дворца, сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
Valdas Benkunskas
Valdas Benkunskas
© DELFI / Andrius Ufartas

Он сказал, что обсудит это с представителями президентской администрации.

"Идея простая – в Литве должно появиться место для памятников президентов межвоенного периода – Антанасу Сметоне, Казису Гринюсу, Александрасу Стульгинскису", – сказал в интервью на LRT Бенкунскас.

"Это место может быть во дворе президентского дворца. Инициирую дискуссию с президентом, службой президента", – продолжил он.

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В декабре прошлого года Вильнюсский горсовет одобрил предложение установить памятник Сметоне напротив Вильнюсского старого театра на ул. Й.Басанавичюса.

Ранее памятник Сметоне хотели установить у дома номер 13 на проспекте Гедиминаса. Однако после муниципалитет заблокировал конкурс, и памятник Сметоне установили в Паланге.

Президент Гитанас Науседа не раз говорил, что в Вильнюсе должен стоять памятник Сметоне.

Бенкунскас упоминал, что в Вильнюсе также должны появиться памятники языковеду Йонасу Яблонскису, спасателям евреев.

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