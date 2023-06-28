Памятник Пятрасу Цвирке перевезут в Грутский парк

"Решением горсовета от ноября 2022 г. утверждено, что скульптуры с Зеленого моста и памятник П.Цвирке будут переданы Национальному музею. Но в апреле 2023 г. музей сообщил, что отказывается от памятника Цвирке. Поэтому мы предлагаем передать его в Грутский парк", – сказал член горсовета Гинтаутас Руновичюс.

Памятник Цвирке из сквера на ул. Памянкальнё убрали в ноябре 2021 года.

По словам тогдашнего вице-мэра города Валдаса Бенкунскаса, такое решение было принято с учетом "достижений" Цвирки и его политической роли.

До этого Литовский центр геноцида жителей и сопротивления признал, что Цвирка был пособником советской власти, его действия нанесли серьезный урон Литовскому государству и его жителям.