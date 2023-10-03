Памятник Пятрасу Цвирке передан в Грутский парк

Напомним, что памятник Цвирке убрали в ноябре 2021 г. Он простоял в сквере почти 60 лет. До вывоза в Грутский парк скульптура стояла на территории муниципальной компании Grinda.

Возможность убрать памятник появилась летом 2021 года, когда эксперты вычеркнули его из списка культурных ценностей, а потом такое решение одобрил горсовет.

Сначала памятник, как скульптуры с Зеленого моста, хотели передать Литовскому национальному музею. Но музей отказался его принять, поэтому было заключено соглашение с Грутским парком (компания Hesono klubas).

Специальная комиссия экспертов признала, что Цвирка был ярым сторонником оккупационной власти, членом Литовской компартии, что его выбрали депутатом Народного сейма путем фальсификации результатов выборов.