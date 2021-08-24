Памятник Цвирке вычеркнут из списка охраняемых объектов культурного наследия

Директор Департамента культурного наследия Видмантас Безарас сказал на прошлой неделе, что совет независимых экспертов обсудит заявления министра культуры Симонаса Кайриса и Вильнюсского муниципалитета.

Они просили вычеркнуть памятник писателя из списка охраняемого наследия. Мэр столицы Ремигиюс Шимашюс хотел бы, чтобы в этот список внесли сам сквер Цвирки, как "характерный пример стилистики неоклассицизма".

Новый совет возглавил историк и музеевед Рамунас Кондратас, который подчеркнул, что комиссия "не проводила художественную оценку, а только решала вопрос упразднения юридической защиты".

"Мы не решаем, искусство это или нет. Мы решали, оставить под охраной или нет", – сказал он.

Сторонники упразднения памятника опираются на данные Литовского центра исследования геноцида жителей и сопротивления, который в 2019 г. указал, что писатель и политический деятель Цвирка был пособником оккупантов, что привело к серьезным и губительным для страны и ее жителей последствиям.

Защитники памятника утверждают, что стремление бездумно уничтожать советское наследие ничем не лучше советской цензуры, а литературный талант Цвирки должны оценивать отдельно от политической его деятельности.