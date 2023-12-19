Памятка туристам об их правах после извержения вулкана в Исландии

Служба по защите прав потребителей рекомендует тем, кто в настоящее время находится в Исландии, следить за информацией местных властей и Министерства иностранных дел и принимать соответствующие меры предосторожности.

В случае стихийных бедствий или других непредвиденных и неизбежных обстоятельств, возникших во время пребывания туриста, его безопасность должен обеспечивать туроператор. Таким образом, потребитель должен сообщить туроператору о необходимости переехать в более безопасное место или вернуться домой раньше, чем предусмотрено договором.

Если вы планируете в ближайшее время отправиться в организованную туристическую поездку, рекомендуется обратиться к туроператору для обсуждения деталей поездки. И, если туроператор считает, что он может выполнить все обязательства по договору, на выбранном направлении не возникло непредвиденных обстоятельств, которые могли бы причинить неудобства туристу, а государственные органы не выпустили рекомендации против поездки в данную страну, то в этом случае аннулирование договора возможно только на оговоренных условиях. Например, оплата суммы за аннулирование и т. д.