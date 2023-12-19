Памятка туристам об их правах после извержения вулкана в Исландии

 
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Ugnikalnio išsiveržimas Islandijoje
Ugnikalnio išsiveržimas Islandijoje
ФОТО: DELFI montažas
В связи с извержением вулкана в Исландии Государственная служба по защите прав потребителей напоминает, что если в месте организованной туристической поездки или в непосредственной близости от него произойдет форс-мажорное событие, которое делает невозможным проведение поездки или доставку туристов, турист имеет право расторгнуть договор с туристической фирмой без уплаты предусмотренного штрафа за расторжение.

Служба по защите прав потребителей рекомендует тем, кто в настоящее время находится в Исландии, следить за информацией местных властей и Министерства иностранных дел и принимать соответствующие меры предосторожности.

В случае стихийных бедствий или других непредвиденных и неизбежных обстоятельств, возникших во время пребывания туриста, его безопасность должен обеспечивать туроператор. Таким образом, потребитель должен сообщить туроператору о необходимости переехать в более безопасное место или вернуться домой раньше, чем предусмотрено договором.

Если вы планируете в ближайшее время отправиться в организованную туристическую поездку, рекомендуется обратиться к туроператору для обсуждения деталей поездки. И, если туроператор считает, что он может выполнить все обязательства по договору, на выбранном направлении не возникло непредвиденных обстоятельств, которые могли бы причинить неудобства туристу, а государственные органы не выпустили рекомендации против поездки в данную страну, то в этом случае аннулирование договора возможно только на оговоренных условиях. Например, оплата суммы за аннулирование и т. д.

Если потребитель считает, что его права нарушены, и проблема не решена непосредственно с туроператором, он может обратиться в Государственную службу по защите прав потребителей для внесудебного урегулирования. Служба рассматривает каждый спор индивидуально, основываясь на представленных доказательствах, обстоятельствах спора и т. д.

"Если у вас нет договора об организованной поездке, вы, возможно, сами выбрали авиакомпанию, отель или другого поставщика услуг. В этом случае вам следует внимательно изучить условия договора с каждым поставщиком.

Если во время поездки у вас возникнут непредвиденные обстоятельства, например, вы окажетесь в опасной зоне, вам следует следовать туристической информации, предоставленной Министерством иностранных дел, связаться с ответственными консульскими учреждениями и позаботиться о своей безопасности.

Обязанности поставщика услуг или возможность потребителя расторгнуть договор обычно прописываются в конкретном договоре. В любом случае, если между потребителем и поставщиком возникает спор, потребитель имеет право обратиться за внесудебным урегулированием спора в Государственную службу по защите прав потребителей (если поставщик услуг учрежден в Литве) или в Европейский центр потребителей в Литве (если поставщик услуг учрежден в другой стране ЕС, Норвегии или Исландии)", — напоминает Государственная служба по защите прав потребителей.

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