Памятка туристам об их правах после извержения вулкана в Исландии

Служба по защите прав потребителей рекомендует тем, кто в настоящее время находится в Исландии, следить за информацией местных властей и Министерства иностранных дел и принимать соответствующие меры предосторожности.
В случае стихийных бедствий или других непредвиденных и неизбежных обстоятельств, возникших во время пребывания туриста, его безопасность должен обеспечивать туроператор. Таким образом, потребитель должен сообщить туроператору о необходимости переехать в более безопасное место или вернуться домой раньше, чем предусмотрено договором.
Если вы планируете в ближайшее время отправиться в организованную туристическую поездку, рекомендуется обратиться к туроператору для обсуждения деталей поездки. И, если туроператор считает, что он может выполнить все обязательства по договору, на выбранном направлении не возникло непредвиденных обстоятельств, которые могли бы причинить неудобства туристу, а государственные органы не выпустили рекомендации против поездки в данную страну, то в этом случае аннулирование договора возможно только на оговоренных условиях. Например, оплата суммы за аннулирование и т. д.
Если потребитель считает, что его права нарушены, и проблема не решена непосредственно с туроператором, он может обратиться в Государственную службу по защите прав потребителей для внесудебного урегулирования. Служба рассматривает каждый спор индивидуально, основываясь на представленных доказательствах, обстоятельствах спора и т. д.
"Если у вас нет договора об организованной поездке, вы, возможно, сами выбрали авиакомпанию, отель или другого поставщика услуг. В этом случае вам следует внимательно изучить условия договора с каждым поставщиком.
Если во время поездки у вас возникнут непредвиденные обстоятельства, например, вы окажетесь в опасной зоне, вам следует следовать туристической информации, предоставленной Министерством иностранных дел, связаться с ответственными консульскими учреждениями и позаботиться о своей безопасности.
Обязанности поставщика услуг или возможность потребителя расторгнуть договор обычно прописываются в конкретном договоре. В любом случае, если между потребителем и поставщиком возникает спор, потребитель имеет право обратиться за внесудебным урегулированием спора в Государственную службу по защите прав потребителей (если поставщик услуг учрежден в Литве) или в Европейский центр потребителей в Литве (если поставщик услуг учрежден в другой стране ЕС, Норвегии или Исландии)", — напоминает Государственная служба по защите прав потребителей.