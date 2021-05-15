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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в среду напомнила, что карантин в ближайшее время меняться не будет из-за сложного эпидемиологического положения. Она рассказала, почему вводят определенные послабления, но при этом не разрешается общение между разными домашними хозяйствами.
Памятка: какие правила действуют в отношении общения разных хозяйств в Литве
© DELFI / Josvydas Elinskas

В общественных местах на улице можно находиться группами не более 5 человек или двум домашним хозяйствам.

В летних кафе за одним столиком могут сидеть два человека или члены одного домашнего хозяйства.

По-прежнему запрещены близкие контакты двух и более домашних хозяйств.

Исключение действует только в отношении:

контактов двух семей на улице;
неотложных случаев, когда нужно оказать помощь;
присматривать за больными или инвалидами, которые не могут сами о себе позаботиться.

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Также запрещено проведение личных праздников в общественных местах и на частной территории, если в них принимают участие больше одного домашнего хозяйства, исключение касается открытых пространств, но и в таком случае вместе могут собраться не больше двух домашних хозяйств.

Социальные "пузыри"

В постановлении сказано, что разрешаются контакты двух домашних хозяйств, если в одном из них есть человек, нуждающийся в постоянном уходе и опеке. Однако это должно быть домашнее хозяйство, состоящее из одного совершеннолетнего лица или одного совершеннолетнего и его детей.

Однако членам таких семей запрещается контактировать с другими людьми. Возможны и "пузыри" поддержки. Но в этом случае человек, находящийся в зоне риска, должен носить маску, соблюдать дистанцию в 2 м, проветривать помещение как минимум каждый час.

Исключения для переболевших и привитых

Лицам, которые переболели COVID–19, если диагноз был установлен с помощью теста ПЦР на SARS–CoV–2 или теста на антигены, если с момента установки диагноза прошло не больше 180 дней, и привитым вакциной от COVID–19 по работающей схеме, утвержденной в ЕС, разрешают контактировать с не более чем 10 другими привитыми или переболевшими людьми.

Таким людям разрешают проводить праздники и в публичных местах и на частной территории с участием не больше 10 привитых или переболевших людей.

Разрешается проведение экскурсий на улице с участием не больше 10 привитых или переболевших человек.

Привитые или переболевшие могут навещать близких в больницах, домах престарелых и др. подобных местах.

С 24 мая в Литве будет действовать "паспорт возможностей", который предоставит привитым, переболевшим и получившим отрицательный тест на ковид больше свободы.

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