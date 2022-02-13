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Пустые прилавки в магазинах – такую картину можно было увидеть в Польше на выходных после нашествия покупателей из Литвы. Несмотря на утверждения, что некоторые цены в Польше наполовину ниже литовских, напоминают, что вслепую покупать продукты в соседней стране не стоит. Если не поинтересоваться ценами, можно даже переплатить, а цены иногда зависят и от наличия дисконтных карт.
"Biedronka" Lenkijoje
"Biedronka" Lenkijoje
© DELFI / Karolina Pansevič

Журналистка Вилма Данаускене сказала, что сама в Польшу она не ездила, но заметила, что тем, кто туда едет за продуктами, надо следить за ценами, акциями.

В социальной сети Facebook она писала, что в магазинах Biedronkа на прошлой неделе свиную шейку можно было купить за 1,78 евро за кг, но только при наличии польской дисконтной карты (ее можно получить, если у тебя есть польский номер телефона). Кроме того, ее можно было купить только фасованную, в магазинах, где нет отдельного отдела со свежим мясом.

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"Кроме того, нельзя было купить за раз больше 4 кг. Расфасованный товар сложно купить в необходимом количестве, поэтому, если окажется 4 кг и 8 граммов, цена будет уже 3,80 евро за кг", – рассказала журналист.

Кроме того, на цену иногда влияет и общая стоимость всех товаров, она должна быть, к примеру, не меньше 29 злотых.

"Звездочка на ценнике означает, что есть дополнительные условия. Читайте их. Например, такое было с шейкой, надо еще что-то покупать, чтобы было не меньше 29 злотых, если будет меньше, то цена за кг будет 2,40 евро. Но тоже не больше 4 кг, с дисконтной картой, один раз за 24 часа, там, где нет отдельного отдела со свежим мясом", – предупредила журналист.

Она заметила, что надо быть готовым к тому, что, приехав, вы необязательно найдете на прилавке искомый товар.

"Его могут раскупить или изменить условия акции", – сказала Данаускене.

Она сказала, что главное - обращать внимание на этикетки и массу упаковки, иногда цена указана за упаковку, а не кг.

"Я не говорю, что не надо ехать. Не говорю, что там не дешевле. (...) Будьте внимательны", – предупредила она.

Журналист Ромас Садаускас-Кветкявичюс, который побывал в Польше также сказал, что важно не терять бдительности.

"Прежде чем туда ехать, надо ознакомиться с ценами в Литве. Лучше ехать с тем членом семьи, который регулярно ходит в магазины в Литве, чтобы он мог сравнить цены. Второй момент - читать информацию на этикетках. Бывают разные условия, одни акции для всех, другие - для владельцев дисконтных карт. Если у вас карты нет, придется платить дороже. Еще один момент - скидка распространяется на определенное количество товара. Скажем, две или пять штук", – заметил он.

Редакция напоминает, что с 1 февраля в Польше действует нулевой НДС на продукты питания (был 5%). Так соседи борются с инфляцией. Нулевой тариф будет действовать 6 месяцев. В Польше НДС снижен и на удобрения, и на горючее (на горючее с 23% до 8%).

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Delfi Plius Parengė Agnė Keizikienė

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