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Депутат литовского парламента, социал-демократ Гинтаутас Палуцкас критически оценивает "паспорт возможностей". По его словам, надо искать способы безопасного открытия услуг не для отдельной группы, а для всех жителей.
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Хочу сказать, что до сих пор у меня все было, я ходил в кино, да, в барах оставался на улице. <…> Предлагаю не такое ограничение, а нормальные услуги для всех, чтобы все себя берегли, как это сделали в определенных секторах, по данным НЦОЗ, мы не видим больших очагов", – сказал депутат.

Он сомневается, что "паспорт возможностей" будет действовать, как на это надеются.

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"Я может скажу богохульство, но никому для организации семейных праздников он не нужен, давайте относится к жизни реально. Этот паспорт не будут просить, и никто его не будет показывать", – сказал Палуцкас.

"Если вы думаете, что сейчас все искренне соблюдают требования карантина, вы заблуждаетесь или же вы очень наивны. Никто их уже сейчас не соблюдает. Я убежден, что необходимость в нем вскоре исчезнет, и будет как в Израиле, где он есть, но жесткого контроля нет", – сказал политик.

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