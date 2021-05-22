"Хочу сказать, что до сих пор у меня все было, я ходил в кино, да, в барах оставался на улице. <…> Предлагаю не такое ограничение, а нормальные услуги для всех, чтобы все себя берегли, как это сделали в определенных секторах, по данным НЦОЗ, мы не видим больших очагов", – сказал депутат.

Он сомневается, что "паспорт возможностей" будет действовать, как на это надеются.

"Я может скажу богохульство, но никому для организации семейных праздников он не нужен, давайте относится к жизни реально. Этот паспорт не будут просить, и никто его не будет показывать", – сказал Палуцкас.

"Если вы думаете, что сейчас все искренне соблюдают требования карантина, вы заблуждаетесь или же вы очень наивны. Никто их уже сейчас не соблюдает. Я убежден, что необходимость в нем вскоре исчезнет, и будет как в Израиле, где он есть, но жесткого контроля нет", – сказал политик.