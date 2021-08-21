Пальму лидерства в деле вакцинации у Каунаса перенял Паневежис

20 августа в Литве были привиты 18 242 человека, из них больше всего в Вильнюсе – 3316, в Каунасе – 1546, в Шяуляй – 773, в Клайпеде – 763 и в Паневежисе – 559. В столице привиты 58,8%, в Шяуляй – 56,1%, а в Клайпеде - всего 48,7% жителей. Очевидно, что и до начала осени в Литве не удастся привить 70% жителей, несмотря на постоянное ухудшение эпидемиологической ситуации.
В Клайпеде за последние 14 дней фиксируется 637,4 случая заболевания на 100 000 жителей, в Вильнюсе – 358,2, в Каунасе – 343,7, в Шяуляй – 290,6, а в Паневежисе – 283,7. Относительный показатель заболеваемости в крупных городах выше среднего по стране – в Литве за последние 14 дней этот показатель составляет 271,7 случай.
От коронавируса в Литве скончались 9139 заболевших коронавирусом, в 7801 случае причиной смерти указан COVID-19, непосредственно от этой болезни скончался 4481 житель.
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