Палецкис остается осужденным, срок лишения свободы сокращен на полгода

В мае 2022 г. Апелляционный суд отклонил жалобу А. Палецкиса и оставил в силе приговор суда первой инстанции – Шяуляйского окружного суда, которым А. Палецкис был признан виновным в шпионаже в пользу России и приговорен к 6 годам лишения свободы.

А. Палецкис отрицает свою вину, не соглашаясь с обвинительными приговорами судов в отношении его.

Чтобы выслушать решение ВСЛ в пятницу в суде собралась группа сторонников А. Палецкиса, среди которых были судимый за разжигание ненависти пророссийский активист Лауринас Рагельскис и глава ассоциации "Международный форум добрососедства" Эрика Швянченене. Адвокат А. Палецкиса Адомас Лютвинскас, обратившийся в ВСЛ с кассационной жалобой, просил отменить решения суда первой и апелляционной инстанций и прекратить дело.

По ранее принятым решениям судов А. Палецкис был приговорен к 6 годам лишения свободы. В настоящее время осужденный отбывает наказание в Каунасской тюрьме уже более года.

После вступления решения суда в силу осужденный отбывает наказание в виде лишения свободы в Каунасском следственном изоляторе. А. Палецкис был арестован в ходе досудебного следствия – он находился под стражей с октября 2018 г. по апрель 2020 г. Это время включено в его наказание.

По данным дела, А. Палецкис и освобожденный от уголовной ответственности предприниматель Деймантас Бертаускас с февраля 2017 г. по октябрь 2018 г., действуя в составе организованной группы с российскими разведчиками и другими лицами, по поручению Федеральной службы безопасности России выполняли поставленную задачу – в Литве за денежное вознаграждение собирали интересующую российскую службу информацию.