Палангское самоуправление: с 10 июля повышается курортный сбор

Кроме того, этим летом на пляжах и на первой линии дюн установлено 14 новых контейнерных туалетов. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт всех 33 общественных туалетов на курорте обойдутся Паланге в более чем 350 тыс. евро. Еще 350 тыс. евро предусмотрено на уход за зелеными насаждениями в общественных местах, более 500 тыс. евро – на обслуживание парка Бируте, более 200 тыс. евро – на культурные мероприятия.