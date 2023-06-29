Палангское самоуправление: с 10 июля повышается курортный сбор

Самоуправление отмечает, что от уплаты курортного сбора освобождаются дети до 18 лет и пациенты, обращающиеся в лечебницы Паланги по направлению из территориальных больничных касс.
По словам администрации Палангского городского самоуправления, все собранные средства направляются исключительно на реализацию туристических потребностей, на маркетинг, обслуживание пляжей и общественных мест курорта, улучшение инфраструктуры курорта, обеспечение безопасности на пляжах, организацию культурных мероприятий и т. д. Это означает, что деньги отдыхающих возвращаются на их собственные нужды, что позволяет Палангскому самоуправлению экономить средства местного бюджета на собственные социальные, образовательные и иные потребности жителей.
Этим летом большую часть курортного сбора планируется направить на ежедневное обслуживание пляжей Паланги и Швянтойи, очистку песка, внедрение и обслуживание пляжной инфраструктуры, а также услуги спасателей на пляжах, обеспечение безопасности отдыхающих на берегу и в воде. Только на эти цели уйдет почти 700 тыс. евро.
Кроме того, этим летом на пляжах и на первой линии дюн установлено 14 новых контейнерных туалетов. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт всех 33 общественных туалетов на курорте обойдутся Паланге в более чем 350 тыс. евро. Еще 350 тыс. евро предусмотрено на уход за зелеными насаждениями в общественных местах, более 500 тыс. евро – на обслуживание парка Бируте, более 200 тыс. евро – на культурные мероприятия.