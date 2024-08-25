2024.08.25 07:05

Палангские спасатели снова вытаскивают из воды смельчаков: одному потребовалась помощь врачей

 
Рита Гечюнайте
ru.DELFI.lt
Palangoje iš jūros ištraukti trys skendę žmonės
Palangoje iš jūros ištraukti trys skendę žmonės
ФОТО: Palangos miesto gelbėtojai | Facebook

На литовском взморье вывешены красные флаги, предупреждающие отдыхающих о том, что купаться опасно. Однако не все обращают внимание на предупреждение. В Швянтои спасатели вытаскивали из воды безответственных смельчаков.

„Померился силами с волнами и оказался в больнице. Сегодня в Швянтои вытащили из воды утопающих 23 и 30 лет. Спасатели успели вовремя. Сегодня вывешен красный флаг, волны оцениваются в 3 балла, сильное течение, купаться запрещено, но находятся смельчаки и таскают смерть за усы“, - писали в субботу вечером палангские спасатели.

В начале августа на литовском взморье утонул один мужчина. Он решил искупаться, несмотря на красный флаг около Ошупского пляжа. К сожалению, купание завершилось трагедией, спасти жизнь мужчине не удалось.

Еще один мужчина утонул в конце июня, спасая двух девочек в Мелнраге. Девочки были спасены, а мужчина утонул.

Клайпедские спасатели сообщили, что в субботу в Клайпеде были спасены мужчина и женщина.

В субботу вечером в Мелнраге вызывали пожарных-спасателей. Сообщалось, что тонули четыре человека. К приезду пожарных всех их вытащили из воды, но один из четырех членов семьи скончался.

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