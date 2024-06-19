Палангские предприниматели уверяют, что цены остались прежними: отдыхающие не согласны

Холодный борщ 9 евро, а цеппелины за 10 евро – такие цены в Паланге вполне реальны. Некоторые предприниматели уверяют, что цены не изменились и остались нормальными, другие уверяют, что корректировали цены, но не повышали их.
„Пришлось [корректировать], но сильно не повышали. Не повышали совсем“, – сказала глава Senoji Hansa Вилма Сервайте.
„В этом сезоне мы не повышали цены. Цены, как в прошлом году. Объявляем акции, чтобы всем было хорошо“, – сказала глава ресторана Vila Gražina Лайма Мазуркявичене. Она не скрывала, что люди критикуют меню и сравнивают цены.
Работница Pajūrio žibintаs Дангуоле Каспаре заметила, что цены изменились незначительно – максимум на 50 центов, отдыхающие этого даже не замечают.
„Мы не повышали цены. НДС вырос, но мы решили оставить прежние цены, посмотрим, что будет. Мы работаем круглый год, конечно, все хотят заработать, такая здесь цель, зимой, если выходные хорошие, людей бывает много, получается заработать“, – сказала Лаура Раупелене директор Čagino Restoranas.
Однако уже сейчас кое-кто говорит, что предприниматели будут жаловаться.
„А когда они не плакали? <...> Всегда плачем. Такой у нас народ, от природы - нам не дай поговорить, дай поплакать“, – пошутил администратор Jūros akis Кястутис Блажис.
Другие предприниматели говорят, что слез не будет, лето обещают хорошее.
Сейчас горячие вафли с шоколадом в Паланге стоят 3,50-4 евро – цена не меняется уже несколько лет. Предприниматели ждут июля и августа. Оказывается, те, кто отдыхает у моря в июне, не хотят холодного борща и цеппелинов.
„Больше веселятся, меньше едят“, – сказала Сервайте.
Сами отдыхающие говорят, что в этом году подорожало почти все, цены удивляют.
Пожилая туристка сказала, что котлета по-киевски год назад стоила 8 евро, а в этом – 12.
„В прошлом году было дешевле. Все [подорожало], все продукты“, – сказала другая отдыхающая.
„Я бы сказал, 100 евро на день нужно“, – сказал один отдыхающий.
„Ну да, космос“, – заметил другой и прибавил, что приехал на курорт недавно, но цены на ул. Й.Басанавичюса его удивили.
Правда, есть в Паланге места и подешевле – некоторые находят холодный борщ по 2,90 евро.