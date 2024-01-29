"Палангская корюшка": огуречный аромат, рыбацкие развлечения и вкуснейшие деликатесы

В это же время на улице Витаутаса пройдет ярмарка народного творчества — выставка лучших образцов литовского народного искусства, народного и кулинарного наследия. Посетители смогут приобрести янтарные, металлические, глиняные, деревянные, вязаные, пряничные и другие изделия, а также оригинальные деликатесы.

В пятницу, 9 февраля, на улице Й.Басанавичюса выстроятся торговцы рыбой. Рыбаки литовского взморья, а также рестораны и кафе будут предлагать свежую, пахнущую огурцами, запеченную, копченую, вяленую корюшку, вкуснейший рыбный суп и другие сорта рыб.

В пятницу, 9 февраля, на улице Й.Басанавичюса выстроятся торговцы рыбой. Рыбаки литовского взморья, а также рестораны и кафе будут предлагать свежую, пахнущую огурцами, запеченную, копченую, вяленую корюшку, вкуснейший рыбный суп и другие сорта рыб.

Знаменитый своей оригинальностью фестиваль не только предложит вам отведать корюшку, приготовленную различными способами, но и весело и увлекательно провести время с семьей или друзьями, послушать веселую музыку и с головой окунуться в рыболовные аттракционы. Не стоит забывать и о друзьях и близких, которые остались дома - оригинальные подарки для них можно будет приобрести на оживленных ярмарках народного творчества и рыбной ярмарке в течение всех выходных.

Изобилие рыбацких развлечений



В субботу, главный день фестиваля, праздничное настроение и запах огурцов распространятся по всему городу. С раннего утра на морском мосту будут испытывать удачу рыбаки — участники соревнований по ловле корюшки. После обеда на Центральной площади города начнется торжественная встреча "Великой корюшки".

В полдень, после официального объявления о начале фестиваля и инаугурации новых кавалеров ордена "Корюшки", начнется настоящее веселье: лучшие мастера гриля будут соревноваться в турнире по барбекю из балтийской рыбы.



Кроме того, для всех желающих будут организованы соревнования по рыбной ловле. "Конкурс по удержанию якоря, чемпионат по поеданию корюшки и другие забавные соревнования, проверенны временем.

Блинчики из корюшки



Последний день фестиваля — воскресенье — удивит своей оригинальностью. Поскольку приближается Масленица, в полдень все желающие будут приглашены на улицу Й.Басанавичюса, чтобы отведать уникальные корюшковые блинчики.