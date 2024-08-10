Паланга уже живет в ритме выходных: у синоптиков плохие новости для отдыхающих

Согласно прогнозам, в субботу в Паланге будет 19-21 градус тепла, в ночь на воскресенье похолодает еще больше – до 15-17 градусов. В воскресенье температура будет такой же, как в субботу. Жары не будет.
Однако, по данным Литовской гидрометеорологической службы, в ночь на воскресенье погода значительно изменится. Около полуночи усилится ветер и пойдет дождь, местами – сильный. Синоптики прогнозируют в выходные кратковременные дожди, однако ожидается сильный ветер.
Температура воды в Балтийском море будет 17-20, в Куршском заливе – 19-22 градуса тепла. Похожей она останется и в выходные.
Говорят, нет плохой погоды, бывает плохая одежда. А улучшить настроение помогут различные развлечения, их в Паланге предостаточно.
Отдыхающие регулярно посещают пляж, если этому не мешает дождь. Около спасательной станции есть баня, волейбольные площадки, можно послушать музыку и потанцевать.
Следующая „остановка“ – пирс, на котором в выходные собирается масса людей..
В кафе на улице Й.Басанавичюса отдыхающих ждут не только угощения, но и музыкальные вечера.