2024.08.10 07:00

Паланга уже живет в ритме выходных: у синоптиков плохие новости для отдыхающих

 
Аудинга Саткунайте
ru.DELFI.lt

Если в рабочие дни людей в Паланге немного, то с пятницы курорт начинает жить в ритме выходных. И это несмотря на то, что с начала недели синоптики ничего хорошего не обещали. Очевидно, прогноз погоды отдыхающих не отпугнул.

Согласно прогнозам, в субботу в Паланге будет 19-21 градус тепла, в ночь на воскресенье похолодает еще больше – до 15-17 градусов. В воскресенье температура будет такой же, как в субботу. Жары не будет.

Однако, по данным Литовской гидрометеорологической службы, в ночь на воскресенье погода значительно изменится. Около полуночи усилится ветер и пойдет дождь, местами – сильный. Синоптики прогнозируют в выходные кратковременные дожди, однако ожидается сильный ветер.

Penktadienio popietė Palangoje

Температура воды в Балтийском море будет 17-20, в Куршском заливе – 19-22 градуса тепла. Похожей она останется и в выходные.

Говорят, нет плохой погоды, бывает плохая одежда. А улучшить настроение помогут различные развлечения, их в Паланге предостаточно.

Отдыхающие регулярно посещают пляж, если этому не мешает дождь. Около спасательной станции есть баня, волейбольные площадки, можно послушать музыку и потанцевать.

Penktadienio popietė Palangoje

Следующая „остановка“ – пирс, на котором в выходные собирается масса людей..

В кафе на улице Й.Басанавичюса отдыхающих ждут не только угощения, но и музыкальные вечера.

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