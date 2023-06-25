Паланга снова удивляет: ресторан предлагает "вино" для собак по 8 евро

Читатель портала поделилась меню для собак в ресторане-кафе Floros Simfonija. В меню предлагается белое и розовое вино для собак (безалкогольное) – цена 8,50 евро за бутылку, "пиво" со вкусом курятины или mix (еще есть с говядиной) за 5 евро.

А смузи обойдется дороже: 7 евро, но тут и выбор вкусов больше - кролик, ягнятина и говядина. К смузи можно взять для собаки пирожок с беконом, яблоком и бананом за 4,50 евро. Есть и кексики с беконом или ванилью по 4 евро. Дороже обойдется шоколад "классического" говяжьего вкуса или со вкусом курицы: плитка шоколада стоит 6,50 евро.

"Цены зависят от себестоимости продуктов, мы не можем продать за столько, за сколько купили или дешевле, а качественная еда для животных стоит дорого, приоритет нашего ресторана - качество", – прокомментировала цены администрация Floros Simfonija.

"У нас есть домашние животные, мы знаем, что их содержание стоит дорого. Это члены семьи, нуждающиеся в правильном уходе", – сказано в комментарии.