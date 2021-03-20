Паланга ожила после карантина: на улицах толпы отдыхающих

В субботу на улицах Паланги было полно людей. Съехавшиеся люди не скрывали, что приехали на один день, поскольку пока невозможно пообедать в любимом кафе и сходить в СПА-центр.

Женщина из Шяуляй сказала Delfi, что, узнав о том, что Палангу открыли, сразу стала планировать поездку на море.

"Наконец – такой была первая реакция. С начала октября мы там не были, мы часто туда ездим, только летом из-за высоких цен отправляемся за границу. Во время карантина мы открыли для себя прогулочные тропы в Шяуляйском районе, других вариантов не было", – сказала Раймонда.

"Мы давно не видели моря, а зимой мы сюда каждый год приезжали, дети любят море, мы сюда ездили гулять", – сказала Раса.

"Когда открыли, мы были в Пакруоисе, в Парке света. Есть в Пакруоисе парк, но сколько можно в одном и том же месте гулять. В последний раз мы были на море летом. Приехали на короткое время, ведь нигде неьзя остановиться или поесть", – заметила Инга.

Еще одна семья из Шяуляй сказала, что утром за завтраком они решили ехать в Палангу.

"Очень любим это место, соскучились. Решили ехать спонтанно", – сказала Йоланта.

Пара из Гаргждай сказала, что они очень ждали эту поездку.

"Мы ждали, хочется сменить обстановку. В Гаргждай можно ходить вокруг дома, есть карьеры, хотелось людей, жизни", – сказали Тадас и Грета.

Справиться с потоком людей сложно. Люди толпятся, не расходятся, даже когда подходят проверяющие.

Руководство ресторана Žuvinė в субботу дождались не только клиентов, но и проверяющих.

"Жалуются конкуренты, которые сами не работают", – сказал представитель заведения, заверив, что столики на улице он не намерен выставлять.

Проверяющих привлекли толпящиеся люди, которые заказали еду и ждали ее у входа. Представитель ресторана показал проверяющим помещение, чтобы они убедились, что правила никто не нарушает. А на улице люди толпятся и не слушают, когда их предупреждают и просят разойтись.

Инспекторы приехали с полицией, однако полиция вскоре уехала.

Ранее мэр курорта сказал Delfi, что инспекторы и полиция будут следить за соблюдением карантинного режима.