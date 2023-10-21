Паланга не спит: отдыхающих привлекают сниженные цены и масса развлечений

Люди, знающие историю курорта, видят его иным
"Осенью, когда начинаются школьные каникулы, курорт снова оживает – весело провести время туда приезжает немало людей. Осенью Паланга особенная – она спокойнее, чем обычно, но здесь можно качественно провести время всей семьей", – сказала директор Палангского центра информации для туристов Раса Кмитене.
Одно из самых больших достоинств Паланги, по ее словам – отлично развитая инфраструктура. Здесь все под рукой – сделал несколько шагов в сторону от шумной улицы Й.Басанавичюса и попал в настоящий оазис живой природы и покоя, где вы часами можете бродить по дорожкам, открывая для себя новые места.
И тем, кто приезжает в Палангу в первый раз, и тем, для кого курорт практически стал домам, Кмитене рекомендует зайти в Палангского центра информации для туристов – вас удивит, сколько историй и тайн кроется в каждом закутке курорта.
"Немногие, идя по главной улице курорта задумываются о том, как она выглядела в то время, когда курорт только зарождался. Интересные и интригующие истории здесь рассказывают и сохранившиеся до наших дней виллы, когда-то принадлежавшие семье графов Тышкевичей. Вся история курорта тесно связана с этой семьей, поскольку именно они в конце XIX начале XX в. развивали идею аристократического курорта и, можно сказать, заложили основы сегодняшней Паланги", – рассказала Кмитене.
В Палангском центре информации для туристов посетители могут путешествовать на машине времени – здесь можно увидеть фильм об истории Паланги в формате 3D. Здесь же есть и интерактивная фотовыставка, рассказывающая о важнейших этапах развития курорта.
"Как фильм, так и фотовыставка привлекают внимание посетителей, а особенно нравятся детям, поскольку все экспонаты выставки можно трогать руками, складывать из фотографий магнитные пазлы. Есть и другие развлечения – у нас есть интерактивные игры, викторины и, конечно, много идей, что можно увидеть во время визита в Палангу и как содержательно провести здесь время", – сказала Кмитене.
На курорт привлекают развлечения и доступные цены
То, что Паланга перестала быть исключительно летним курортом, заметила и президент палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Лаура Таучуте. Сезон на курорте становится все более продолжительным, растет и число отдыхающих, которые приезжают сюда в разное время.
Открыть для себя курорт не только летом, но также осенью, зимой или весной позволяет не только хорошо развитая инфраструктура, но и рост качества услуг, а также сниженные цены. Летом цены бывают выше из-за большого числа отдыхающих, а осенью за жилье вы заплатите меньше – в некоторых гостиницах цены снижаются вдвое.
"Меня радует то, что члены нашей ассоциации много инвестировали в улучшение качества. Мы все почувствовали, что гости хотят получить качественный отдых, поэтому инвестируют в обновление номеров, интерьер, качество сна, СПА-центры.
Выбор гостиниц и других мест отдыха на курорте очень широкий, поэтому каждый найдет подходящий для себя вариант, как по цене, так и по качеству", – сказала Таучуте.
Масса идей для любителей активного отдыха
Осенью меняется и контингент отдыхающих – с сентября сюда приезжают люди, которые ценят медленный темп, это ищущие покоя пенсионеры, семьи с маленькими детьми или люди, сочетающие отдых с работой. Когда начинаются школьные каникулы, на курорте чувствуется оживление.
"Многие семьи думают о том, как качественно провести осенние каникулы. В Паланге каждый найдет интересные для себя идеи, а те, кто сочетает отдых с работой, могут пользоваться специальными зонами единения – к потребностям таких отдыхающих приспособились многие гостиницы, гостевые дома, кафе и рестораны, предлагающие для этого удобные пространства", – сказала Таучуте.
Несмотря на то, что курорт нравится любителям СПА и оздоровительных процедур, сюда приезжают и те, кому нравится активный досуг. Таучуте сказала, что на курорте есть масса спортивных видов деятельности. Здесь можно кататься верхом на лошадях, кататься на лыжах, испытать одну из самых красивых дорожек, которая соединила Палангу, Швентои и Клайпеду.
В Паланге есть новые теннисные корты, парки для занятия вейкбордингом, один из них - самый большой в мире.
Палангу любят велосипедисты. Велодорожки здесь проходят по живописным местам на протяжении десятков километров. На велосипеде можно доехать до Швянтои, границы с Латвией, Клайпедского порта, Голландского колпака, а вскоре появится велодорожка до Кретинги.
Через боры проходят пешеходные тропы. Если от пирса пойти по аллее Наглиса, то вы дойдете до популярного холма Наглиса. Если пойти в другом направлении - вы попадете на аллею Любви – по деревянным дорожкам вы выйдете к морю, а когда пройдете по всей дорожке, дойдете до горы Бируте и литовского парка сказок.
"Паланга словно объединяет все, чего мы обычно хотим, чтобы оторваться от повседневности и качественно отдохнуть – здесь можно получать услуги в сфере красоты и здоровья, наслаждаться водными процедурами, банями, активно проводить досуг на природе, восстановить силы, успокоить разум и зарядиться энергией. Осенью Паланга особенная", – сказала Таучуте.