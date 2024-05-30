Паланга готовится к сезону: обещает новшества для водителей и прошлогодние цены

Несмотря на то, что сезон открывают в ближайшие выходные, палангцы говорят, что благоприятная погода установилась уже давно.

"С воскресенье, мы отдыхаем здесь три дня, уже собираемся домой. Очень хорошо, море теплое, мы купались", – сказала журналистам одна гостья курорта.

"Очень тепло, приятно", – делалась другая.

"И в субботу людей было так много, как в июле", – рассказал местный житель.

"Лето к нам пришло в мае. На самом деле пришлось побегать, нужно было быстро сориентироваться, у нас не было достаточно работников, но бизнес в Паланге умеет приспосабливаться к потоку туристов", – сказала член правления ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене.