Паланга готовится к сезону: обещает новшества для водителей и прошлогодние цены

Несмотря на то, что сезон открывают в ближайшие выходные, палангцы говорят, что благоприятная погода установилась уже давно.
"С воскресенье, мы отдыхаем здесь три дня, уже собираемся домой. Очень хорошо, море теплое, мы купались", – сказала журналистам одна гостья курорта.
"Очень тепло, приятно", – делалась другая.
"И в субботу людей было так много, как в июле", – рассказал местный житель.
"Лето к нам пришло в мае. На самом деле пришлось побегать, нужно было быстро сориентироваться, у нас не было достаточно работников, но бизнес в Паланге умеет приспосабливаться к потоку туристов", – сказала член правления ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене.
В Паланге в этом году много номеров предлагают гостиницы. Некоторые – с большим числом звезд. Есть рестораны с поварами из Италии.
"Мне всего хватает, были бы деньги", – сказал мужчина, который считает, что развлечений курорт предлагает много развлечений.
Предприниматели обещают не повышать цены, несмотря на скачок НДС в секторе общепита.
"В этом году цены остаются прежними, мы не наблюдаем роста, поскольку предложений стало больше. Появляется и здоровая конкуренция", – сказала Валайтене.
По традиции, на 1/5 цены растут в июле, когда отдыхающих в Паланге было больше всего.
"В прошлом году фиксировался рекорд, Палангу посетили 1,3 млн. человек. Они здесь ночевали", – сказал мэр Паланги Шарунас Вайткус.
Большая часть отдыхающих - литовцы и жители соседних стран, но в этом году надеются на рост числа голландцев, поскольку из Амстердама в Палангу будут летать самолеты.
На курорте в этом году посадили 50 000 цветов.
"Паланга отменяет плату за парковку в ночные часы - с 00 до 7 ч.", – сообщил мэр.
Согласно подсчетам, приезжающие на машинах за счет этого сэкономят 300 000 евро.
В Паланге открылась и большая заправка для электромобилей. Одновременно там батареи могут заряжать 20 авто.
Пляжи в Паланге уже готовы к наплыву гостей. На них есть 34 общественных туалета, в следующем году появятся временные кафе с туалетами на пляжах.
Спасатели дежурят с середины мая. Для наблюдения за взморьем они используют специальный дрон.