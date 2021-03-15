"Паланга находится в желтой зоне, поэтому сюда могут приезжать жители со всей Литвы, за исключением тех, кто находится в красной зоне (это 16 муниципалитетов). Клайпедчане не могут сюда приезжать", – заметил Вайткус.

Мэр сказал, что еще не успел обсудить все тонкости с полицией, но заметил, что постов на въезде в город не должно быть.

"У нас не должно быть постов. Еще до принятия сегодняшнего решения мы обсудили с комиссаром, что делать, чтобы не было скопления людей на пирсе и на ул. Й.Басанавичуса. Не надо забывать, что люди на улице должны быть в масках, если невозможно соблюдать дистанцию в 2 м. Полиция будет контролировать это и напоминать жителям о правилах карантина", – сказал мэр.

В Паланге открываются гостиницы. Однако мэр напомнил, что достаточно всего нескольких заболеваний, и город окажется в красной зоне.

"Не дай Бог, снова все закроется, мы должны серьезно относиться к ситуации и избегать распространения вируса. Я думаю, что сокращение количества новых случаев - хорошо, но ситуация еще очень хрупкая. Когда город маленький, достаточно 10 случаев – и мы в красной зоне. Люди должны понять, что к ситуации надо относиться серьезно. Я никому не желаю закрыться в третий раз, этого бизнес не переживет", – сказал Вайткус.

В понедельник правительство оставило в силе ограничение на мобильность в 16 муниципалитетах страны до апреля.