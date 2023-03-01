"5 марта призываю прийти на выборы, выбрать самую главную власть в Литве. Всегда за него голосую (за Томашевского)", – сказал Паксас на видео, которым поделился Томашевский.
"Он доказал, что их слова и дела не противоречат друг другу. Я буду голосовать за Вальдемара Томашевского", – прибавил Паксас.
Напомним, что в Литве 5 марта состоятся муниципальные выборы и выборы мэров. 1 и 2 марта проходит досрочное голосование.
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