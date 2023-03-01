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Экс-мэр Вильнюса и смещенный с поста президента Литвы путем импичмента Роландас Паксас выразил поддержу лидеру Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Вальдемару Томашевскому на выборах мэра столицы. Соответствующей информацией в социальной сети Facebookподелился сам кандидат.
Rolandas Paksas
Rolandas Paksas
© DELFI / Andrius Ufartas

"5 марта призываю прийти на выборы, выбрать самую главную власть в Литве. Всегда за него голосую (за Томашевского)", – сказал Паксас на видео, которым поделился Томашевский.

"Он доказал, что их слова и дела не противоречат друг другу. Я буду голосовать за Вальдемара Томашевского", – прибавил Паксас.

Напомним, что в Литве 5 марта состоятся муниципальные выборы и выборы мэров. 1 и 2 марта проходит досрочное голосование.

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