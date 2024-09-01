Пакруойское поместье приглашает отметить 1 сентября иначе: ждут развлечения для всей семьи

Гости поместья смогут познакомиться с великолепными цветущими растениями, цветочными композициями. В поместье есть и мини-зоопарк: гуси, утки, куры, ослики и овцы. В поместье можно покататься верхом на лошадях, а для желающих припасено и необычное развлечение - катание на верблюде.

В поместье есть уникальный зал со старинными игровыми автоматами, это место привлечет не только детей, но и взрослых.

„Это единственный такой зал не только в Литве, но и в странах Балтии. Для взрослых это будет путешествием во времени, а детям напомнит сцены из легендарных кинофильмов. Здесь собраны различные старинные игровые автоматы со всего мира. Одни - очень редкие, есть и такие, которые предназначены только для взрослых“, – сказала представитель поместья Кристина Иванченко.