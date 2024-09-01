2024.09.01 07:02

Пакруойское поместье приглашает отметить 1 сентября иначе: ждут развлечения для всей семьи

 
ru.DELFI.lt
Rugsėjo pirmoji Pakruojo dvare
Rugsėjo pirmoji Pakruojo dvare
ФОТО: Bendrovės archyvas

Многие семьи с детьми думают, как отметить 1 сентября, поэтому Пакруойское поместье приглашает их отправиться в праздничное путешествие. В первое воскресенье осени в крупнейшем поместье Литвы продолжается фестиваль цветов, искусства и любви. Ждут выступления воздушных акробатов и множество развлечений.

Гости поместья смогут познакомиться с великолепными цветущими растениями, цветочными композициями. В поместье есть и мини-зоопарк: гуси, утки, куры, ослики и овцы. В поместье можно покататься верхом на лошадях, а для желающих припасено и необычное развлечение - катание на верблюде.

В поместье есть уникальный зал со старинными игровыми автоматами, это место привлечет не только детей, но и взрослых.

„Это единственный такой зал не только в Литве, но и в странах Балтии. Для взрослых это будет путешествием во времени, а детям напомнит сцены из легендарных кинофильмов. Здесь собраны различные старинные игровые автоматы со всего мира. Одни - очень редкие, есть и такие, которые предназначены только для взрослых“, – сказала представитель поместья Кристина Иванченко.

В поместье есть чем заняться и детям: есть замок для игр, большая старинная карусель, посещение местных ремесленников.

„У каждого праздника бывает своя кульминация, не исключение и 1 сентября в Пакруойском поместье. Мы надеемся, что всем понравится шоу воздушных акробатов“, – сказала Иванченко.

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