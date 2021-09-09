Пакруойская клиника зафиксировала случай фальсификации анализа крови на получение "паспорта возможностей"

"Мы установили, что один работник, возможно, преднамеренно фальсифицировал результаты теста на антитела SARS-COV2, чтобы определенные лица могли получить "паспорт возможностей", использовались образцы чужой крови", – утверждают представители клиники Medicus LT.

Директор клиники Аудрюс Казлаускас в среду сказал, что это стало известно во вторник, все выяснили другие работники клиники.

"Мы выяснили, что сейчас уже наша бывшая работница намеренно путала данные анализов, чтобы определенные люди незаконно могли получить "паспорт возможностей", – сказал глава клиники.

По его оценке, такой возможностью много людей воспользоваться не успело, речь идет не более чем о 10 результатах.

По словам Казлаускаса, сама клиника не выясняла, как эта работница связана с людьми, для которых фальсифицировались данные, получала ли она за это деньги.

"Мы в тот же день провели внутреннее расследование и оперативно выяснили, что происходит. Работница во всем созналась, в тот же день мы уволили ее за грубое нарушение правил", – сказал директор клиники.

По его словам, женщина пыталась вовлечь в эту деятельность и других коллег, однако они отказались участвовать в этом и сообщили руководству.

"Все выяснилось благодаря работникам, которые не промолчали", – прибавил глава клиники.

Казлаускас не хотел называть, какую должность занимала работница.

Клиника обратилась в полицию. Представитель ГКП Шяуляйского округа Гайлуте Смагрюнене подтвердила, что такое заявление поступило.

После выяснения всех обстоятельств, полиция решит, проводить ли расследование.