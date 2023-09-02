Пакальнис уверяет, что декларировал свою работу в "Услуги сообщения": докажу прокуратуре, что я не вор

"Я рад, что продолжаю давать повод для слухов, СМИ и политикам, но, возможно, пришло время всем немного придержать коней. После того как один из депутатов Вильнюсского горсовета обратился в прокуратуру с обвинениями в мой адрес за то, что я работал на двух работах – что ж, пора вернуться к фактам и перестать навешивать на меня ярлыки", – написал в пятницу Пакальнис на своей странице в Facebook, ссылаясь на недавно возникшее в публичном пространстве общественное возмущение по поводу его бывшей должности.
Отвечая на вопросы о своей работе в муниципальной компании "Услуги сообщения", Пакальнис с иронией заявил, что "у некоторых людей память коротка", поскольку, по его словам, об этом шла речь еще в 2016-2017 гг.
"Никогда не было секретом, что я работал и в "Услугах сообщения", – сказал он, поделившись об этом несколькими публикациями.
"Почему так было? В 2016 году с приходом на работу в должность главного архитектора мы с руководством муниципальной администрации обсудили, что моя работа должна охватывать не только архитектурную сферу, но и тесно с ней связанные вопросы развития инфраструктуры", – пояснил архитектор.
По его словам, вопросы сообщения были напрямую связаны с архитектурными проектами. А за это, подчеркнул он, в городе Вильнюсе отвечают "Услуги сообщения".
"Поэтому было решено, что я буду выполнять дополнительные обязанности и, естественно, буду получать за это вознаграждение. Для меня это была возможность внести свой вклад в более широкие изменения в Вильнюсе и, конечно же, подзаработать", – признался Пакальнис.
Архитектор указал, что работал над пересмотром категорий городских улиц, стандарта их строительства, занимался принципиальными решениями улицы Шяурине, проблемами общественного транспорта, велосипедного и пешеходного движения и т. д.
"Я видел, как руководство понимало и ценило эту работу. Как я все успевал? Я работал по 12-14 часов в сутки, мои бывшие коллеги, конечно, не дадут мне соврать, что документы я обычно подписывал поздно вечером, а иногда и за полночь", – поделился он подробностями своей повседневной жизни.
Пакальнис указал, что в декларации общественных и частных интересов была указана и работа в должности главного архитектора города, и работа в компании "Услуги сообщения".
"Поскольку я фактически работал на двух работах, обе они были заявлены в моей декларации общественных и частных интересов, об этом неоднократно писали СМИ, это комментировали работодатели, юристы и учреждения, я даже подумать не мог, что в этом может быть что-то предосудительное. Никаких претензий от руководства по поводу качества и объема выполненных работ я не получал", — пояснил архитектор.
Между тем, оценивая обращение депутата столичного горсовета Витаутаса Синицы в Генеральную прокуратуру с просьбой оценить ситуацию с Пакальнисом на предмет возможного злоупотребления служебным положением, архитектор заявил, что это, на его взгляд, политическая акция.
"Нынешнее заявление депутата горсовета в прокуратуру я рассматриваю лишь как легкую (для него, а не для меня) политическую акцию в преддверии выборов. Но не это самый большой ущерб Вильнюсу. Я думаю, что самый большой ущерб состоит в том, что государственному сектору будет все труднее привлекать хороших экспертов. Потому что от них требуют очень многого, даже жертвовать неприкосновенностью частной жизни, но при этом им даже не разрешают работать дополнительно – чтобы человек мог обеспечить тот уровень дохода, который ему нужен", – посетовал Пакальнис.
"То, что я не слон, что я не вор – я это докажу прокуратуре. А вот как в таком контексте госсектор докажет, что стоит идти на них работать – ну, мне представить все труднее. Увы", – заключил он.