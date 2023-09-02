Пакальнис уверяет, что декларировал свою работу в "Услуги сообщения": докажу прокуратуре, что я не вор

"Я рад, что продолжаю давать повод для слухов, СМИ и политикам, но, возможно, пришло время всем немного придержать коней. После того как один из депутатов Вильнюсского горсовета обратился в прокуратуру с обвинениями в мой адрес за то, что я работал на двух работах – что ж, пора вернуться к фактам и перестать навешивать на меня ярлыки", – написал в пятницу Пакальнис на своей странице в Facebook, ссылаясь на недавно возникшее в публичном пространстве общественное возмущение по поводу его бывшей должности.

Отвечая на вопросы о своей работе в муниципальной компании "Услуги сообщения", Пакальнис с иронией заявил, что "у некоторых людей память коротка", поскольку, по его словам, об этом шла речь еще в 2016-2017 гг.

"Никогда не было секретом, что я работал и в "Услугах сообщения", – сказал он, поделившись об этом несколькими публикациями.