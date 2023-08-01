Пакальнис уходит с поста главного архитектора Вильнюса

"Мундаугас Пакальнис на посту главного архитектора принес в Вильнюс много положительных перемен – были утверждены принципы современной архитектуры и урбанистики, подготовлены решения по Общему плану, которыми руководствуются при расширении города, стандартизированы некоторые внутренние процессы. Сейчас мы делаем следующий шаг в развитии города и урбанистике – мы уже провели структурные изменения, которые позволят охватить технические процессы, связанные с выдачей разрешений на строительство, и работы по концептуальному формированию "лица" города. Эти изменения позволят быстрее и качественнее vyвыполнять политику по развитию города", – сказал мэр столицы Валдас Бенкунскас.