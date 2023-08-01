Пакальнис уходит с поста главного архитектора Вильнюса

"Мундаугас Пакальнис на посту главного архитектора принес в Вильнюс много положительных перемен – были утверждены принципы современной архитектуры и урбанистики, подготовлены решения по Общему плану, которыми руководствуются при расширении города, стандартизированы некоторые внутренние процессы. Сейчас мы делаем следующий шаг в развитии города и урбанистике – мы уже провели структурные изменения, которые позволят охватить технические процессы, связанные с выдачей разрешений на строительство, и работы по концептуальному формированию "лица" города. Эти изменения позволят быстрее и качественнее vyвыполнять политику по развитию города", – сказал мэр столицы Валдас Бенкунскас.
Пакальнис в 1998–2013 г. работал в муниципальной компании "План Вильнюса" (Vilniaus planas) (с 1998 г. – руководил проектами, с 2004 г. – был главным архитектором). С 2016 г. он занимал должность директора Департамента расширения города, главного архитектора.
"Спасибо мэру Ремигиюсу, пригласившему меня, оказавшему доверие и позволившему творить. Успехов мэру Валдасу в деле создания амбициозного, зеленого и живого великолепного Вильнюса. Смелости и последовательности тому, кому достанется эта чертовски интересная и непростая должность", – сказал Пакальнис.
Пока будут искать подходящего кандидата на этот пост, ВРИО главного архитектора назначен заведующий отделом по планированию территорий и развитию проектов Бенюс Бучелис.