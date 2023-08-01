01 августа 2023 г. 08:45

Пакальнис уходит с поста главного архитектора Вильнюса

 
ru.DELFI.lt
Mindaugas Pakalnis
Mindaugas Pakalnis
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius
Главный архитектор Вильнюса Миндаугас Пакальнис по соглашению сторон с 7 августа покидает Вильнюсский муниципалитет. Этот пост он занимал больше 5 лет, сообщает самоуправление.

"Мундаугас Пакальнис на посту главного архитектора принес в Вильнюс много положительных перемен – были утверждены принципы современной архитектуры и урбанистики, подготовлены решения по Общему плану, которыми руководствуются при расширении города, стандартизированы некоторые внутренние процессы. Сейчас мы делаем следующий шаг в развитии города и урбанистике – мы уже провели структурные изменения, которые позволят охватить технические процессы, связанные с выдачей разрешений на строительство, и работы по концептуальному формированию "лица" города. Эти изменения позволят быстрее и качественнее vyвыполнять политику по развитию города", – сказал мэр столицы Валдас Бенкунскас.

Пакальнис в 1998–2013 г. работал в муниципальной компании "План Вильнюса" (Vilniaus planas) (с 1998 г. – руководил проектами, с 2004 г. – был главным архитектором). С 2016 г. он занимал должность директора Департамента расширения города, главного архитектора.

"Спасибо мэру Ремигиюсу, пригласившему меня, оказавшему доверие и позволившему творить. Успехов мэру Валдасу в деле создания амбициозного, зеленого и живого великолепного Вильнюса. Смелости и последовательности тому, кому достанется эта чертовски интересная и непростая должность", – сказал Пакальнис.

Пока будут искать подходящего кандидата на этот пост, ВРИО главного архитектора назначен заведующий отделом по планированию территорий и развитию проектов Бенюс Бучелис.

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