Пациенты переходят в частные клиники, чтобы избежать очередей

Эта тема обсуждалась в передаче на Žinių radijаs.

Представитель Минздрава Литвы Одета Виткунене сказала, что министерство вместе с представителями врачей договорились об укреплении института семейных врачей, врачам будут помогать медсестры, социальные работники, кинезитерапевты.

"Для расширения команды врачей ежегодно планируют выделять 10 млн. евро. Это один из инструментов помощи врачам, чтобы они не оставались один на один с пациентами и участками. Если говорить о 17 мерах, предусмотренных для укрепления института семейных врачей, то одна из мер пересмотра и обновления системы - изменение порядка регистрации у семейных врачей", – сказала Виткунене.

"Жители очень неравномерно регистрируются у семейных врачей. У нас больше 2300 семейных врачей. Есть учреждения, в которых меньше 1000, 500 пациентов, а есть учреждения и даже врачи, у которых 3000 пациентов. Нагрузка неравномерная", – сказала она.

Глава Литовской ассоциации семейных врачей Юлюс Калибатас признал, что проблема очередей есть.

"Очереди обусловлены двумя факторами: числом врачей и потоком пациентов. Сейчас семейных врачей не хватает, особенно в районах, а поток пациентов, кажется, меньше не станет, ведь общество стареет", – заметил врач.

По его словам, один из способов уменьшения очередей - снижение бюрократии.

"Сейчас семейные врачи должны заниматься бюрократией – заполнением разных форм в компьютере. Семейные врачи хотели бы, чтобы они делали только свою работу: заниматься диагностикой и лечением болезней, чтобы бюрократией занимались специалисты, которым не надо учиться 10 лет, чтобы заниматься бюрократией, такие специалисты могли бы помочь врачу", – сказал Калибатас.

Он сказал, что положительно оценивает решение в связи с расширением команды семейного врача, поскольку на самом деле назначить профилактический осмотр и продлить лекарства может и медсестра.

"Все это хорошо, но, я думаю, что на данном этапе это повлияет лишь минимально. Акцент должен ставиться на увеличении числа семейных врачей. Хорошо, что в 2023-2024 гг. решено оплатить 80 мест для семейных врачей, но, я думаю, этого мало", – сказал Калибатас о решении оплатить учебу будущих врачей.

По его словам, в Литве много семейных врачей уже предпенсионного возраста или пенсионеры, поэтому им сложно обслуживать много пациентов.

"Часть врачей уходит с работы на пенсию – этот число будет расти, ведь многие врачи недовольны своей работой. Они много делают, по их мнению, не вся работа - это то, чему они учились, что должны делать. Слишком мало времени у них остается на диагностику и лечение", – пояснил Калибатас.

Виткунене согласна с тем, что количество врачей - насущный вопрос, поэтому стараются увеличивать число резидентов в этой сфере.

Кроме того, по ее словам, принимают меры для поощрения работы молодых специалистов в регионах.

Однако Виткунене сказала, что пациент, который выбрал семейного врача в нескольких сотнях километров от места жительства, должен понять, что не сможет получить все услуги.

"У пациента есть не только права, но и обязанности. Он должен участвовать в профилактических программах. Врач должен навещать инвалидов на дому, присматривать за беременными и тут критерий географического положения очень важен. Видно, тут есть соглашение, какие услуги житель другого муниципалитета получить не сможет", – заметила она.

Калибатас пояснил, что люди, которые не хотят ждать в очередях к врачам, идут в частные клиники.

"Некоторые частные клиники стали взимать плату за услуги семейного врача, если человек к ним регистрируется, берут дополнительную плату, это не нужно, вероятно, противоречит закону, о люди хотят попасть к врачу, иногда они не могут ждать 2-3 недели", – сказал глава ассоциации.