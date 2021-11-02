В результате пациентам приходится обращаться к платным врачам или заниматься самолечением.

Паневежец Юозас уже 30 лет болеет глаукомой. Два раза в год он должен ходить к окулисту, чтобы следить за течением болезни. Во время последнего визита он узнал, что, кроме глаукомы, появился и другой неприятный симптом. Юозас рассказал, что записаться на плановый визит к окулисту он не смог - в этом году свободных талонов нет, а на следующий год пока не регистрируют.

"И семейный врач тут ничем не может помочь, он превратился в диспетчера, который выдает направления, но от этих направлений нет прока - к специалистам попасть все равно не получается", – заметил мужчина.

В похожей ситуации оказались и другие пациенты, некоторые из них по этой причине не могут получить необходимое лечение.

Пресс-секретарь Республиканской паневежской больницы, которой принадлежит Консультационная поликлиника, Витаутас Ряубишкис подтвердил, что к окулистам талонов уже нет до 31 декабря. На начало 2022 г. пациентов начнут регистрировать с 5 ноября. Он сказал, что быстро разбирают талоны к популярным специалистам, кроме того, некоторых врачей просто не хватает - и это проблема не только их больницы, а всей системы.

Ряубишкис заметил, что паневежцы могут регистрироваться на консультацию к врачам и в другие учреждения по месту жительства, у которых есть договор с Больничной кассой.

Информацию о свободных местах можно найти на сайте ЛБК.

Ряубишкис сказал, что в Консультационную поликлинику попасть непросто из-за пандемии COVID-19.