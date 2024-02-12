Пациенты каких медучреждений в Литве быстрее попадают к врачу?

По данным опроса общественного мнения, за два года частные и государственные медицинские учреждения посетили 25% жителей Литвы: только в государственных - 52% и только в частных - 3%. Остальные — 19% опрошенных не посещали никакие медицинские учреждения, а 1% - воздержался от ответа.
Исследование показало, что пациенты чаще попадают в больницы в частных лечебных учреждениях, чем в государственных. Восемь из десяти, или почти три четверти - 76% - попали в профессиональные лечебные учреждения менее чем за месяц в течение двух лет из побывавших в частных лечебных учреждениях, при этом только четверым из 39% опрошенных удалось в течение месяца обратиться к врачу в государственном медицинском учреждении.
"Очереди к врачам уже много лет являются одной из самых больших проблем системы здравоохранения, о чем свидетельствуют опросы населения. Между тем, данные этого исследования показывают важность частной медицины, доступность ее услуг для всех, что более чем очевидно", - говорит руководитель исследования др. Раса Алишаускене.
Долго ждать в очередях, от 1 до 2 месяцев в государственных медицинских учреждениях приходилось за два года 31% опрошенных, тогда как столько времени в частных медицинских учреждениях пришлось ждать лишь 18% опрошенных. От 2 до 3 месяцев пришлось стоять в очереди в государственных медицинских учреждениях за последние два года 12% опрошенных, тогда как в частных - всего 4%.
Частные медучреждение за два года посещало в среднем больше женщин (32%), чем мужчин (23%), жителей Литвы старше 30 лет, с семейным доходом более 1800 евро (1001-1800 евро) или высоким (1800 евро). ) в месяц, руководители, специалисты и государственные служащие (38%), работающие в государственном секторе (37%).
При этом государственные учреждения чаще посещали женщины (83%), чем мужчины (69%), люди старше 50 лет (85%) и пенсионеры.
По данным исследования, дольше ждать в государственных медицинских учреждениях приходится женщинам, людям старше 50 лет, жителям небольших городов и сел, а также респондентам с самым низким семейным доходом (до 1000 евро).
Опрос общественного мнения и рынка компания проводила 16-27 ноября 2023 года методом прямого интервью в ходе которого было опрошено 1018 взрослых жителей Литвы.