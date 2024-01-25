Пациентку с гангренозным аппендицитом из отделения скорой помощи отправили домой

Сестра Инги была удивлена действиями врачей и рассказала об этой истории в фейсбуке. Женщина разрешила поделиться историей с читателями Delfi.
Инцидент произошел 23 января в отделении скорой помощи Клайпедской больницы.
"Вы спросите, зачем я об этом пишу? Отвечаю: если мы не будем говорить об этом, ничего не будет меняться! На этот раз была моя сестра, в следующий можете быть Вы или кто-то еще", – писала Йоланта (настоящее имя редакции известно).
23 января, в 4.29 ч. она получила от сестры сообщение с вопросом, где находится отделение скорой помощи (в Клайпеде есть договоренность между больницами о предоставлении скорой помощи в определенные дни). (...).
"Сестра сказала, что у нее появились боли в правой части живота. Я сказала, куда ехать. В больнице пациентов встречает регистратор или медсестра - не знаю кто она - но она решает, "кому жить, а кому умирать", "кому попасть к врачу, кому нет". Она спрашивает, на сколько баллов можешь оценить боль. Сестра сказала, на 7. Ей ответили - такая боль не для пациентов скорой помощи, значит, придется платить за услугу и велит обращаться к семейному врачу. Она не заполняет никакие документы, не пропускает к врачу. Сестра, как приличная пациентка, не шумит, ничего не требует, доверяет персоналу – ведь персонал знает, что делает", – писала Йоланта.
Инга звонит сестре.
"Инга отправляется к семейному врачу, ждет визита. Семейный врач удивлен, что сестру не приняли в больнице. Она назначила анализ крови, эхоскопию (ищем, где ее сделать быстрее - ждать 2 недели). Получаем результаты анализа крови: лейкоциты – 16,73! Мы понимаем, что речь идет о бактериальной инфекции! Боль становится интенсивнее. Человек боится ехать в отделение скорой помощи, ведь ему заявили, что он в неотложной помощи не нуждается.
За дело берусь я. Я на 7 месяце беременности. Еду с сестрой в отделение скорой помощи. Сразу же говорю, что я врач, описываю всю ситуацию. УРА! Нас пропустили! Мы живем в обществе, где ценят силу", – заметила Йоланта.
Дальше все идет, как по маслу. "Хирург отличный, оценил ситуацию, установил диагноз, срочная операция.Во время операции все проясняется – гангренозный аппендицит! Как вам?! Сколько нужно было ждать, чтобы получить скорую помощь? Пока случится разрыв, начнется перитонит, сепсис? Смерть?! Ай нет... это не подойдет. Если бы приехали, сказали бы, что не с теми показателями были! Может, лучше оперировать аппендицит, пока нет осложнений, ведь это и стоит дешевле. Сколько стоит операция аппендицита? Или будет дешевле лечить еще перитонит и сепсис? Что делать рядовому человеку, не медику, у которого нет позиции силы?" – вопрошала Йоланта.
Портал Delfi обратился за комментарием в больницу и получил следующий ответ: "Ведется внутренняя проверка, поэтому пока никаких комментариев не будет".