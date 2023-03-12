Пациентка не может попасть к врачу полгода: состояние такое, что больше ждать нельзя

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Пока Минздрав Литвы ищет способы оказания помощи хромающей системе здравоохранения, пациенты печально шутят, что к тому времени помощь им уже не потребуется. Паневежская консультационная поликлиника сообщает, что очереди к большинству специалистов - не больше 30 дней, пишет Sekundė.
Konsultacijų poliklinika
Konsultacijų poliklinika
© Sekunde.lt / P. Židonis

Однако на деле все иначе – к кардиологу, офтальмологу и другим врачам невозможно попасть. Пациентов регистрируют в резервную очередь, чтобы у них появилась хотя бы надежда попасть к специалистам.

Жительница Паневежиса Гражина сказала, что у нее полгода назад значительно упало зрение. Семейный врач дала ей направление к врачу. Женщина говорит, что состояние у нее такое, что она не может долго ждать.

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Гражина пыталась регистрироваться через e.sveikatа, но там не было ни одного свободного места.

"Дети меня целую неделю пытались зарегистрировать, но мест не было. Я думала, это техническая ошибка. Вторая проблема - было нелегко дозвониться в поликлинику. Наверное, президенту было бы легче дозвониться", – рассказала женщина.

Когда женщина туда дозвонилась, выяснилось, что это не ошибка - мест нет.

Регистратор предложила включить Гражину в резервную очередь. Ей объяснили, что, когда появляются места, их сначала предлагают людям из такого резервного списка.

"Говорили, что в начале месяца должны появиться новые места, но регистрировать будут на июнь. Вопрос, какой длины этот резервный список? Насколько реально попасть к глазному врачу в начале лета? Мне сказали, что такие очереди сейчас по всей Литве. Предложили каждый день подключаться к электронной системе, авось появится свободное место , если кто-то откажется от визита", – возмущалась Гражина.

В похожей ситуации оказался и 73-летний Витаутас. Он две недели пытается зарегистрироваться к кардиологу в той же Паневежской консультационной поликлинике. Ему кардиолог назначил лечение несколько лет назад, но сейчас лекарство не помогает: давление скачет, пульс высокий, немеют конечности.

"Я хочу попасть к тому врачу, который назначил мне лечение, который знает мою историю, но мест нет. Это страшно, все идет к платной медицине. Частным образом я могу попасть к врачу, наверное, в тот же день, а в государственной на месяцы вперед нет мест, а ведь врач в обеих клиниках тот же. Значит, если нет денег, остается умирать", – возмущался пожилой человек.

Витаутас сказал, что советское время не идеализирует, но тогда к врачу попасть было намного легче. Сейчас надо три недели ждать визита к семейному врачу, чтобы попасть к специалисту.

"Если выживешь, то через 3-4 месяца попадешь на осмотр. Я не понимаю, почему официально заявляют, что визит к кардиологу в Паневежской клинике ждут не больше 30 дней, ведь на деле получается несколько месяцев. Кому выгодна такая фальсификация данных?" – удивлялся пожилой человек.

Konsultacijų poliklinika
Konsultacijų poliklinika
© Sekunde.lt / P. Židonis

Минздрав утверждает, что нашел способ сокращения очередей. Будут увеличивать число визитов к кардиологам, невролога, эндокринологам, гематологам, онкологам.

Однако врачи не верят, что это поможет уменьшить очереди. Директор Паневежской поликлиники Каролис Валантинаса сказал, что один семейный врач должен принять 30 пациентов в день, а приходят 50–60. Примерно 1/10 пациентов получает направления к специалистам.

"Министерство может делать что хочет, выделать больше средств на визиты к специалистам, но проблему это не решает. Есть два варианта – или увеличивать число врачей, или сокращать число пациентов. Пациентов меньше не будет, надо инвестировать в подготовку врачей", – считает Валантинас.

Он считает проблемой, что у поликлиник ограничен штат врачей-специалистов. Если была бы такая возможность, то, по его словам, уже завтра поликлиника приняла бы кардиолога или другого специалиста. Однако такой возможности нет, вот и приходится посылать людей в Консультационную поликлинику.

Konsultacijų poliklinika
Konsultacijų poliklinika
© Sekunde.lt / P. Židonis

Пресс-секретарь Паневежской больницы, которой принадлежит Консультационная поликлиника, Вайда Каралявичене сказала, что очереди в интернете постоянно меняются. Она согласилась с тем, что очереди большие, что ждать приходится больше 30 дней, – к кардиологам, офтальмологам, онкологам. Сейчас этих врачей не хватает, невозможно быстрее получить консультацию и в другом городе.

Каралявичене сказала, что самой больнице сейчас не хватает специалистов. Что касается резервной очереди, то, по ее словам, это возможность попасть к врачу, если от визита отказывается зарегистрировавшийся человек.

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