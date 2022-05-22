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В ночь на воскресенье установится зона низкого давления. В Литву придут дожди. Днем зона низкого давления немного ослабеет, облака уйдут на юг.
Burbiškio dvaras
Burbiškio dvaras
© DELFI / Laimonas Jankauskas

Во многих районах пройдут дожди, особенно в первой половине дня. Позже, по мере повышения атмосферного давления, вероятность осадков снизится. Воздух прогреется до 11–16, местами, в основном на западе и севере, воздух прогреется до 17–18 градусов.

В понедельник усилится антициклон. Вероятность осадков будет невелика. Ночью будет 2–7 градусов тепла, а на поверхности почвы местами возможны заморозки до 0–2 градусов. Днем будет 14–19 градусов тепла.

Во вторник без осадков, днем будет теплее, чем в понедельник.

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