Во многих районах пройдут дожди, особенно в первой половине дня. Позже, по мере повышения атмосферного давления, вероятность осадков снизится. Воздух прогреется до 11–16, местами, в основном на западе и севере, воздух прогреется до 17–18 градусов.

В понедельник усилится антициклон. Вероятность осадков будет невелика. Ночью будет 2–7 градусов тепла, а на поверхности почвы местами возможны заморозки до 0–2 градусов. Днем будет 14–19 градусов тепла.

Во вторник без осадков, днем будет теплее, чем в понедельник.