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В субботу через Литву пройдет атмосферный фронт. Небо будет затянуто серыми низкими облаками.
Ankstyvas rytas snieguotose Vilniaus gatvėse
Ankstyvas rytas snieguotose Vilniaus gatvėse
© DELFI / Julius Kalinskas

Во многих районах ожидаются осадки, в основном в виде дождя и мокрого снега. Ветер сильный юго-западный, западный, в Клайпедском, Таурагском и Мариямпольском уездах порывы достигнут 15-20 м/с, у моря местами усилится до 23 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 0 до 4 градусов тепла. Там, где температура около нуля, образуется гололед.

В ночь на воскресенье осадки будут сосредоточены в западных районах страны, местами ожидаются дожди. В течение дня интенсивность осадков усилится. Возможен снег. Юго-западный ветер останется порывистым, местами до 15-18 м/с. Ожидается метель и снег.

Ночью температура будет колебаться от -2 до +3 градусов, может образоваться гололед.

Ситуация немного улучшится в понедельник. Ветер утихнет, осадки постепенно изменят свой характер на кратковременный, останутся смешанными. Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до +3 градусов, днем ​​- до 0-4 градусов тепла.

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