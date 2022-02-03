Ожидается похолодание: в одной части Литвы будет -15

Он указал, что в четверг в Литве будет спокойная погода, а в пятницу ожидаются изменения.

"Снова усилится ветер, потеплеет, пойдет мокрый снег. В четверг во многих районах ожидается снег, прояснения. Будет ниже 0, только у моря 1-2 градуса тепла. В Вильнюсе будет 4, в Каунасе около 1 градуса мороза, в Клайпеде около 1 градуса тепла. К вечеру похолодает, особенно на востоке страны.

В ночь на пятницу температура будет очень разной. На западе и юго-западе будет 0–2 градуса мороза, а на северо-востоке 10–15 градусов ниже нуля, местами еще холоднее. На остальной части территории будет 4–8 градусов мороза. Местами ожидается небольшой снег, иней.

Днем контрастная погода сохранится. На западе и юго-западе будет выше 0, ожидаются смешанные осадки. Местами ожидается гололед. На северо-востоке и на востоке будет 4–7 градусов мороза. Вечером пойдет снег. В Вильнюсе днем -2, в Паневежисе -1 градус. В Каунасе около 0, в Клайпеде 2 градуса тепла.

В субботу на смену южному ветру придет западный. У моря он усилится до 15–17 м/с. Во многих районах прогнозируют смешанные осадки: снег, мокрый снег, а у моря дождь. Ночью на востоке будет 4–8 градусов мороза, а на западе и юго-западе- чуть выше нуля. Однако к утру потеплеет по всей Литве. Днем уже будет 1–3 градуса выше нуля.

В воскресенье ожидаются смешанные осадки, у моря ветер усилится до 15–20 м/с. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, будет скользко. Днем будет 1–4 градуса тепла, местами около 0", – сказал Петкявичюс.