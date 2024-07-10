Ожидается очень жаркий летний день, за ним - дожди и грозы

В четверг ночью с запада придут перемены. В утренние часы дожди пройдут на западе, возможны грозы. Ночью будет тепло - 16–21 градус.

В четверг днем ожидается непогода. Небольшие дожди придут в центральные и восточные районы, местами ожидаются сильные ливни с грозами. Во время грозы до 15–18 м/с будет усиливаться ветер. Воздух прогреется до 28–33 градусов тепла. На западе будет немного прохладнее, там будет 25–27 градусов тепла.