Ожидается дождливая летняя неделя: прогнозируют грозы, ветер и жару

В среду днем ситуация почти не изменится. Небольшие осадки возможны лишь местами, в основном на севере страны. Немного усилится северо-западный ветер. Днем будет 22–27 градусов тепла.

В среду ночью атмосферное давление в Литве повысится. Погода будет ясной. Осадков не ожидается. Ночью будет 11–16 градусов тепла.

Во вторник после обеда появятся дождевые облака. На большей части территории Литвы пройдут небольшие дожди. Местами возможны грозы. Днем будет 21–26 градусов тепла.

Во вторник ночью циклон уйдет, облака рассеются. Местами в первой половине дня еще пройдут небольшие дожди. Местами на западе и на юге страны прогнозируют туман. Ночью будет 11–16 градусов тепла.

В четверг днем придет холодный атмосферный фронт. Его облака уже в полдень придут в Литву. До вечера во многих районах пройдут дожди, местами возможны грозы. Будет дуть северо-западный, западный ветер. После обеда будет 23–28 градуса тепла.

В пятницу тон погоде задаст зона низкого атмосферного давления. Небольшой дождь пройдет лишь местами, ночью в основном на востоке, днем – на северо-западе. Ночью будет 12–17, на Куршской косе 19 градусов тепла, днем будет 21–26 градусов тепла.