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Подписант Акта о независимости Литвы, актриса Нийоле Ожелите 18 октября в фейсбуке поздравила с 89-ым днем рождения профессора Витаутаса Ландсбергиса. По словам Ожелите, если бы не Ландсбергис, литовцы до сих пор бродили бы по улицам со стремлением к свободе в сердцах.
Ожелите поздравила Ландсбергиса: без него литовцы бродили бы по улицам со стремлением к свободе в сердцах
© DELFI / Orestas Gurevičius

"А чем это закончилось бы для нас, для всех оккупированных русскими стран и для всего мира, можно только гадать. Ведь вода без твердых берегов превращается в болото, а светлые стремления без надежного лидерства, хоть и возбуждают, но не оплодотворяют.

Все спекуляции на тему "других глав Саюдиса" - лицемерие, поскольку часть из них даже накануне 11 марта агитировали за "суверенность Литвы в составе СССР", а дальнейшая их жизнь и деятельность ясно показала, кто есть кто – кто стрела, летящая прямо в цель, а кто пустой надутый шар. Не сможете назвать ни одного, кто не сдулся. Это не упрек в их адрес, это комплимент нам, поскольку тогда мы сделали правильный выбор. Настоящие лидеры рождаются не раз в 100 лет, они такая же редкость, как чистые крупные алмазы", – писала Ожелите.

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Политик вспоминала свою работу в Комитете иностранных дел Верховного совета и встречи с другими политиками, призывы признать независимость Литвы.

"Мы ездили на такие встречи с представителями Латвии и Эстонии, поскольку за границей нас воспринимали как единый Балтийский регион. Латвийские и эстонские коллеги не всегда могли скрыть некоторое неприятное чувство, а иногда и зависть, ведь на Западе знали фамилию только одного лидера освобождения стран Балтии – Ландсбергиса. Видимо, для этого были веские причины, тогда политиков никто не рекламировал как товары.

Nijolė Oželytė
Nijolė Oželytė
© DELFI / Kiril Čachovskij

Прямой, правильный, надежный, неудобный, принципиальный и умный человек никогда не будет одинаково нежным со всеми как компресс, он будет приводить в бешенство людей среднего и недалекого ума, поскольку они не смогут понять, почему он – такой неприятный в быту, неудобный и не желающий стать проще – является вождем, почему не кто-то другой, "близкий народу, простой, как все мы", – продолжает Ожелите.

"Именно такой крепкий, как алмаз, лидер незаменим тогда, когда возникает критическая ситуация, когда нужен хирургический скальпель, когда возникает опасность для жизни. А когда опасность пройдет, конечно, колкость человека и острие скальпеля раздражают желающих расслабиться, подремать у спокойной речушки, поплевывая на того, кто привел к этому спокойному месту", – писала Ожелите.

"Сонные глаза, привыкшие ко лжи, хитрости и лицемерию, больше всего раздражает и ранит свет. А кто хочет и может жить с широко распахнутыми глазами, кто готов шагать вперед, тому больше по душе человек с большим опытом - это дорогой подарок, ведь он - звезда путеводная", – прибавила она.

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