Озеро Салотес входит в границы частной территории, можно ли будет здесь купаться

Озеро Салотес раньше было на административной территории Вильнюсского самоуправления. Муниципалитет всегда присматривал за пляжем на этом озере. Однако после того как озеро оказалось в пределах территории Вильнюсского района, муниципалитет Вильнюсского района не решил вопрос сохранения озера для общественных нужд.
"В 2021 г. администрация Вильнюсского муниципалитета общалась с представителем владельца земли у озера на предмет покупки этой территории, но договориться не удалось. Владельцы земли не выступали против того, чтобы муниципалитет по-прежнему обеспечивал жителям безопасные условия отдыха у водоема", – сказал представитель муниципалитета Гинтаутас Руновичюс.
Посещать пляж у озера Салотес можно. Ситуация парадоксальная - озеро по документам находится на территории района, а присматривать за пляжем будет городское самоуправление. Вильнюсский муниципалитет будет платить и спасателям. Эту информацию подтвердили представители муниципалитета Вильнюсского района.
"По нашим данным, за частным участком, на котором находится пляж, будет присматривать ЗАО Grinda. Этот пляж не является официальным пляжем Вильнюсского района", – отмечено в ответе.
Муниципалитет Вильнюсского района также сообщил, что участок земли около водоема не сформирован, его официальное назначение: территория рекреационного объекта. Однако эту ситуацию надо решать, этим намерен заниматься Вильнюс.
Пляжный сезон начнется совсем скоро. Пока жители могут пользоваться пляжем на озере Салотес.
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