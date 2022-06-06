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Жители Вильнюса озабочены - приближается пляжный сезон, а около пляжа на озере Салотес появилась табличка "Частная территория". Несмотря на то, что табличка установлена на пляже, муниципалитет уверяет, что жители смогут им пользоваться, пишет madeinvilnius.lt.
Озеро Салотес входит в границы частной территории, можно ли будет здесь купаться
© DELFI / Orestas Gurevičius

Озеро Салотес раньше было на административной территории Вильнюсского самоуправления. Муниципалитет всегда присматривал за пляжем на этом озере. Однако после того как озеро оказалось в пределах территории Вильнюсского района, муниципалитет Вильнюсского района не решил вопрос сохранения озера для общественных нужд.

"В 2021 г. администрация Вильнюсского муниципалитета общалась с представителем владельца земли у озера на предмет покупки этой территории, но договориться не удалось. Владельцы земли не выступали против того, чтобы муниципалитет по-прежнему обеспечивал жителям безопасные условия отдыха у водоема", – сказал представитель муниципалитета Гинтаутас Руновичюс.


Посещать пляж у озера Салотес можно. Ситуация парадоксальная - озеро по документам находится на территории района, а присматривать за пляжем будет городское самоуправление. Вильнюсский муниципалитет будет платить и спасателям. Эту информацию подтвердили представители муниципалитета Вильнюсского района.

"По нашим данным, за частным участком, на котором находится пляж, будет присматривать ЗАО Grinda. Этот пляж не является официальным пляжем Вильнюсского района", – отмечено в ответе.

Муниципалитет Вильнюсского района также сообщил, что участок земли около водоема не сформирован, его официальное назначение: территория рекреационного объекта. Однако эту ситуацию надо решать, этим намерен заниматься Вильнюс.


Пляжный сезон начнется совсем скоро. Пока жители могут пользоваться пляжем на озере Салотес.

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