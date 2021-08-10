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Во вторник у здания парламента Литвы протестуют недовольные политикой действующей власти. Премьер-министр Ингрида Шимоните ответила им статистикой смертности от коронавируса.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Вчера умерли еще два человека. Из всех, кто скончался в августе, привит был один - и только одной дозой. Каждый день 30-40 человек получают кислородную терапию, десятки госпитализируются. 88% больных в больницах с июня - непривитые. Если кто-то думает, что на это можно не обращать внимания, их воля, насильно никто прививать не будет", – сказала премьер.

Однако, по ее словам, системе здравоохранения грозит опасность, и ее надо защитить.

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"Правительство хочет избежать таких карантинов, которые были до этого", – сказала она, обратив внимание на то, что больше половины жителей Литвы уже привиты хотя бы одной дозой.

"Роскошь - не прививаться тем, у кого нет медицинских противопоказаний, это будет им стоить денег. Таково предложение правительства", – подчеркнула глава правительства.

Она объяснила, почему заболевшим коронавирусом непривитым предлагают не платить больничный.

"Если человек принимает решение не прививаться, а потом заболевает, то ему не будут платить пособие. Это определенное финансовое побуждение", – сказала Шимоните.

На вопрос, не противоречит ли это Конституции, глава правительства ответила: "А почему должно? Мне кажется, такие случаи в системе страхования есть, когда из-за определенных действий, человек не получает пособие. Это страховое пособие".

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