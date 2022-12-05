Ответ на статью американских СМИ: в Литве безопасно пить воду из-под крана

От имени ассоциации он обратился к порталу Travel Awaits и в Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) с просьбой опровергнуть эту ложную информацию.

"Вероятно, что создатели вебсайта для путешественников полагались на информацию, которая была предоставлена ​​на сайте CDC, поэтому, как только эта информация появилась, мы обратились не только к вебсайту, но и в это учреждение. Мы стремимся к тому, чтобы ложная информация была исправлена, а Литва вошла в список стран, где воду из-под крана пить безопасно", - сказал М. Швайкаускас и добавил, что чистая и пригодная для питья вода из-под крана – это уникальность нашей страны не только в Европе, но и во всем мире.

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Литва использует воду только из подземных скважин. Другие европейские страны используют такую ​​воду гораздо меньше. По данным М. Швайкаускаса, в Европе, кроме Литвы, только Дания обеспечивает себя подземными водами, в то время как, например, Франция, Швеция, Великобритания и Норвегия используют для своих нужд только 40 проц. подземных вод.

Требования к безопасности и качеству питьевой воды в нашей стране определяются литовской гигиенической нормой HN24:2017. Исходя из этих требований и в целях обеспечения качества подаваемой воды, предприятия водного хозяйства осуществляют непрерывный контроль качества питьевой воды, проводят десятки тысяч тестов: в среднем 100 анализов в день, что составляет более анализов 20 тыс. в год.