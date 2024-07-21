Отсутствие владеющих немецким языком работников стало стратегической проблемой Литвы

„Часть членов немецкой бригады приедет с семьями, им нужны будут услуг – детские сады, школы, языковые курсы и т.д. Размещение военных начинается, поэтому немцы уже сейчас интересуются, будут ли в Литве нужные работники для предоставления таких услуг“, – сказала германист университета им. Витаутаса Великого Рута Эйдукявичене.

По ее словам, с нехваткой таких специалистов сталкивается не только сфера безопасности. В набат бьют представители бизнеса и сферы образования.