Отсутствие владеющих немецким языком работников стало стратегической проблемой Литвы

„Часть членов немецкой бригады приедет с семьями, им нужны будут услуг – детские сады, школы, языковые курсы и т.д. Размещение военных начинается, поэтому немцы уже сейчас интересуются, будут ли в Литве нужные работники для предоставления таких услуг“, – сказала германист университета им. Витаутаса Великого Рута Эйдукявичене.
По ее словам, с нехваткой таких специалистов сталкивается не только сфера безопасности. В набат бьют представители бизнеса и сферы образования.
„Сейчас многие муниципалитеты планируют от преподавания русского как второго иностранного и предлагать детям один из языков ЕС. Шестиклассникам обычно предлагают немецкий или французский, кое-где испанский, но учителей не хватает, особенно в регионах. В последние годы все больше школьников выбирает немецкий“, – сказала Эйдукявичене.
По ее словам, школы за учителей немецкого конкурируют с бизнесом. Бизнес даже ищет студентов, начинает с ними сотрудничество, когда они учатся.
„Сейчас изучение немецкого больше ориентировано на расширение практических навыков и знаний о Германии“, – рассказала преподаватель вуза.
По словам специалиста, компании, занимающиеся расширением за границей, признают, что одного английского недостаточно, для успеха нужно знать язык страны, в которой намереваешься работать.
Представитель KaunasIN Андрюс Вершинскас сказал, что спрос на немецкий растет. Германия - один из основных экспортных рынков Литвы, есть в Литве и немало инвесторов из Германии. Из-за нехватки специалистов, владеющих немецким, были даже ограничены возможности инвестирования, пришлось отказаться от некоторых проектов.