Отрицательный баланс миграции сигнализирует об опасности: 8 месяцев больше жителей уезжает, чем приезжает

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас рассказал, что эмиграция снизилась с началом пандемии, однако позже, когда волна заболевания схлынула, снова начала расти. Это результат того, что Европа открылась и предложила много рабочих мест.

"Литва тоже была на карантине, была закрыта, это побуждало людей уезжать", – заметил Маурицас.

По данным Департамента статистики, какое-то время баланс миграции был положительным, но с сентября 2021 года из Литвы больше людей уезжает, чем возвращается. Значит, это длиться 8 месяцев подряд. В сентябре 2021 г. отрицательный баланс составил - 342 человека, в октябре - 286, в ноябре и декабре соответственно -74 и -36, в январе 2022 г. этот показатель уже был 769 человек, а в феврале - 832.

Самый высокий показатель отрицательной миграции зафиксирован в марте - 925 человек. Это был самый высокий показатель с сентября 2019 года, когда уехало на 973 человек больше, чем приехало. Пока видно, что и в апреле этого года миграция остается отрицательной - уехали 2343, вернулся 1711 человек (-632).

"Можно сказать, что налицо жирный минус, если уезжает 600 человек в месяц, за год это 7000-8000. В апреле впервые зафиксирован и отрицательный годовой баланс, -20 жителей", – предупредил экономист.

Правда, он обратил внимание на то, что общий баланс (в него входит приезд не только граждан Литвы), то ситуация выглядит лучше. Имеется ввиду приезд украинцев и жителей других стран.

"Сегодня ситуация сглаживается, но такой поток будет не все время. Если Украину начнут отстраивать, и большинство вернется, то останется отрицательный баланс наших граждан", – заметил Маурицас.

Он считает, что много людей уезжает из Литвы по нескольким причинам. Первая - снятие карантинных ограничений в странах Западной Европы.

"Второй момент - оживились и рынки труда, снизился поток иммигрантов из третьих стран в ЕС, значит найти работу за границей, а особенно в Скандинавии, стало легче. Влияет и рост цен на жилье в Литве, особенно для молодежи. И еще – стала популярной работа на дому. На Канарских островах сейчас есть литовская община, как когда-то была в Лондоне", – сказал Маурицас, заметив, что, скорее всего, в ближайшее время на юг уедет больше литовцев.

"Надо готовиться. Если мы будем плыть по течению, эмиграция вырастет, это большой вызов. Или мы должны стать страной с небольшими налогами, чтобы привлечь людей и чтобы не уезжали отсюда, либо повышать качество жизни, инфраструктуру. Я видел, сейчас 500 млн. выделили на реновацию жилья, большие деньги пойдут на компенсацию счетов за электричество. Я думаю, лучше бы снизили ПН, чтобы выросли зарплаты. Чтобы снизить цены на жилье, нужно увеличить конкуренцию, разрешить строительство, уменьшить бюрократию. Если ничего не делать, ничего хорошего не будет. Люди уедут туда, где климат лучше, где налоги меньше", – сказал экономист.

Экономист Ромас Лазутка сказал: "Поскольку за границей сейчас уже живет немало наших соотечественников, другим легче уехать. Это долговременный процесс, дети забирают родителей и т.д. Сейчас надо декларировать отъезд - не придется платить налог на здравоохранение, поэтому уезжающие декларируют его. Но я не думаю, что тенденция эмиграции массовая. Раньше чуть не каждый день уезжал полный самолет людей".

Он не согласился с идей Маурицаса о снижении налогов.

"Сказав A, надо сказать и Б, если будут снижать налоги, в бюджет поступит меньше средств, государственные услуги станут хуже, а это и без того может быть причиной отъезда людей. Что с того, что зарплата будет больше, если придется больше платить репетиторам, поскольку система обучения будет хуже", – заметил Лазутка.

"Кому и какие налоги снижать? Если на труд, то, я считаю, тем, кто много зарабатывает, у кого зарплата выше средней, как раз надо радикально увеличить налоги", – сказал он.

"У нас уже 20 лет "скотный двор", надо убрать льготы и разницу, хотя для кое-кого это означает повышение налогов. Но всем не надо повышать налоги, это надо делать селективно", – подытожил экономист.